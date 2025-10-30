【BtoBにおける成約のカギは客観的根拠＝ファクトにあり】「BtoBコンテンツに欠かせない『ファクト』とは？」パーフェクトガイドを無料公開

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、パーフェクトガイド「BtoBコンテンツに欠かせない『ファクト』とは？」を無料公開しました。

■「BtoBコンテンツに欠かせない『ファクト』とは？』：概要

本ガイドでは、これらのメリットに加え、「ファクトなしコンテンツの落とし穴」、「コンテンツに使えるファクトの種類（社内データ、独自調査、公開データ、事例）」、「ファクトを示す際の4つのポイント（情報の鮮度、出典明示、文脈、正確性）」など、BtoBコンテンツの成果を最大化するための実践的なノウハウを解説しています。

■ガイド公開の背景：なぜ今、BtoBコンテンツに「ファクト」が必要なのか？

BtoBマーケティングにおいて、コンテンツは単なる宣伝以上に、見込み顧客との信頼を築くための重要な情報提供手段です。しかし、複数の意思決定者が関与する複雑なBtoBの購買プロセスにおいて、感覚や印象だけの主張では説得力を持ちません。

実際に、BtoBの購買プロセスは複雑化しています。IDEATECHが実施した調査によれば、BtoB購買担当者の92.7%が、意思決定完了までに「4点以上」のコンテンツに目を通すと回答しています。

さらに、BtoB取引では関与する人数も多く、単価100万円以上の製品・サービスの導入において、83.6%の企業が「4人以上」が購入の意思決定に関与している実態が明らかになりました。

このように、多くの関係者が、多くのコンテンツを比較検討する中で、信頼を勝ち取り「共通認識」を形成するためには、客観的な事実やデータ、すなわち「ファクト」が不可欠です。

■「ファクト」がもたらす3つの具体的なメリット（ガイドより抜粋）

- 本ガイドでは、ファクトがBtoBマーケティングにもたらす具体的なメリットを解説しています。複数の意思決定者の「共通認識」となる調査データは、組織内の課題を客観的に示す材料となります。実際、81.4%が「調査データにより組織の課題を全員が同じように捉えられるようになる」（「非常にそう思う」30.3%、「ややそう思う」51.1%）と回答しており、ファクトが合意形成を促進することがわかります。- 無名の企業でも「信頼」を獲得できる質の高いファクト重視のコンテンツは、企業の専門性を示し、無名の企業でも市場リーダーに劣らない信頼を得ることを可能にします。EdelmanとLinkedInの調査によれば、意思決定者の53%が「ある企業のソートリーダーシップが強力であれば、その企業の知名度が低くても検討候補に加える」と報告しており、ファクトに基づくコンテンツが信頼構築と差別化の鍵となります。- 信頼による「拡散効果」がある信頼性の高いデータや独自の調査結果は、他メディアや顧客の社内で引用・共有されやすい傾向があります。当社の調査でも、有益なデータや洞察を含むコンテンツを読んだ後、64.9%が「社内での共有・検討」を実施したと回答しています。

＜この資料でわかること＞

- ファクトがBtoBマーケティングで重要な理由とメリット- 活用可能なファクトの4つの種類（社内データ、独自調査、公開データ、事例）- コンテンツ内でファクトを効果的に示すポイント- 新たにファクトを取得する5つのステップ

＜こんな方におすすめ＞

- コンテンツの説得力不足に悩むBtoBマーケティング担当者様- 競合他社との差別化を図りたい広報・PR担当者様- データドリブンなコンテンツ戦略を構築したい企画部門の方

■解説ガイド目次

Chapter-1 BtoBマーケティングではなぜFactが重要なのか？メリット

Chapter-2 Factなしコンテンツの落とし穴

Chapter-3 コンテンツに使えるFactの種類

Chapter-4 コンテンツ内でFactを示すときのポイント

Chapter-5 新たにFactを取得するステップ（戦略的ファクトづくり）

■BtoBコンテンツと「ファクト」に関するよくある質問（FAQ）

本ガイドの内容に基づき、想定される主な質問と回答をまとめました。

Q.BtoBコンテンツにおいて「ファクト」とは何ですか？

A.コンテンツ内で提示される客観的な事実やデータ、エビデンスを指します。具体的な統計数値、調査結果、科学的根拠、事例から得られた実測値などが該当します。

Q.BtoBの意思決定において、購買担当者は平均していくつのコンテンツを読みますか？

A.当社調査によれば、BtoB購買担当者の92.7%が、意思決定完了までに「4点以上」の

コンテンツに目を通すと回答しています。内訳は「13～15点」が25.0%、「10～12点」が23.9%、「7～9点」が21.7%となっています。

Q.BtoBの製品・サービス導入には、平均何人が関与しますか？

A.当社調査によれば、単価100万円以上の製品・サービスの導入において、

83.6%の企業が「4人以上」が関与すると回答しています。

Q.ファクト（調査データ）は、組織の課題認識にどう影響しますか？

A.当社調査によれば、81.4%が「調査データがあることで、組織の課題を全員が同じように捉えられるようになると思う」（「非常にそう思う」30.3%、「ややそう思う」51.1%）と回答しています。ファクトは、複数の意思決定者間の「共通認識」の醸成に役立ちます。

Q.コンテンツに使える「ファクト」にはどのような種類がありますか？

A.大きく分けて「a.社内データ（販売実績や顧客ROIなど）」、「b.独自調査データ（アンケートやヒアリング結果）」、「c.公開データ・第三者調査（政府統計や調査会社レポート）」、「d.ケーススタディ・事例（導入後の定量的成果）」の4種類があります。

Q.ファクトを示す際の注意点は何ですか？

A.

1.信頼できる最新の情報を選ぶこと、

2.必ず出典を明示すること、

3.ファクトの意味を解説し文脈に結び付けること、

4.正確さと公平性を守り、誇張や恣意的な編集を避けること、が重要です。

