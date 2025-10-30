目のサプリメント「ロートV5a」 が一般社団法人日本健康医療学会「第12回健康医療アワード」 を受賞

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）の「くっきり見る力※１の改善」をサポートする成分配合の目のサプリメント「ロートV5a」が、一般社団法人日本健康医療学会主催の「第12回健康医療アワード」を受賞したことをお知らせいたします。授賞式は2025年10月5日に開催されました。

※１：コントラスト感度

■受賞のポイント

「ロートV5a」は、時代とともに変化する人々の目の悩みに向き合い、目の健康維持・増進に寄与していることが評価されました。また、見る力を支える５つの要素※２のうち網膜に着目し、「見えること」を通して人々のWell-beingをサポートしている点もポイントです。

※２ ５つの要素（網膜、毛様体筋、水晶体、涙液、血流）

■目のサプリメント「ロートV5a」とは

ロートV5シリーズは、年齢とともに目のぼやけ・かすみなどの悩みが出てきた方へのご提案として、2015年に当社初の機能性表示食品として発売した製品シリーズです。ロートV5aは網膜に働きかけ、くっきり見る力※１を改善することが報告されているルテイン・ゼアキサンチンを含有しています。

商品特徴

１. ルテインとゼアキサンチンを配合

１粒あたり、機能性関与成分ルテイン：10mg、ゼアキサンチン：２mgを含有。

論文※３で効果が確認されている配合比率５：１の割合となっております。

２. フリー体ルテインを選択

ルテインはフリー体とエステル体の2種類に分けられます。

ロートV5aに配合されているルテインは、エステル体と比べて吸収率が優れているフリー体100％です。

３.１日１粒（目安）のソフトカプセル

１日１粒で続けやすく、喉にひっかかりにくいソフトカプセルで飲みやすさにこだわりました。

※３：文献Billy R. Hammond, et al., A Double-Blind, Placebo-Controlled Study on the Effects of Lutein and Zeaxanthin on Photostress Recovery, Glare Disability, and Chromatic Contrast. Investigative Ophthalmology and Visual Science, (2014); 55: 8583-8589.

ブランドサイト

https://jp.rohto.com/v5/

商品サイト

https://jp.rohto.com/v5/supplement/

【機能性表示食品】

・ 届出表示：本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼアキサンチンは網膜の黄斑色素を増やし、ぼやけ・かすみを軽減し、くっきり見る力（コントラスト感度）を改善、またブルーライトなどの光刺激から目を守ることが報告されています。

・ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・ 本品は国の許可を受けたものではありません。

・ 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

■健康医療アワードについて

「健康医療アワード」は、2013年より一般社団法人日本健康医療学会が主催する表彰制度です。医師・歯科医師・健保組合・企業等の幅広い医療関係者により発足した同学会が、疾病予防・健康維持増進に寄与する医薬品・健康機器・技術・システム等を対象に、健康医療への実績に基づき推奨・奨励することを目的としています。今回は健康医療に役立つと思われるおよそ3,000品目の中から５品が選出されました。