10月30日（木）発売「週刊少年チャンピオン」48号の表紙＆巻頭グラビアは、乃木坂46 6期生の増田三莉音ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）10月30日（木）発売の48号にて、表紙&巻頭グラビアに乃木坂46の増田三莉音さんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。

乃木坂46の6期生オーディションで「週刊少年チャンピオンメディア賞」を受賞した増田三莉音ちゃんが早くも２度目の登場!!ルームウエアに身を包んでくつろぐ姿から、制服を着て弾ける笑顔を見せる姿、真紅のワンピースを着て大人っぽい表情をのぞかせる姿まで……11月1日に16歳の誕生日を迎える三莉音ちゃんの笑顔で、魔法にかけられてください!!

両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

【増田三莉音さんコメント】

「2度目の表紙、本当にありがとうございます！ルームウエアを着て撮影していただいたシーンは、窓からの日差しがポカポカでとても印象に残っています(ハート)多くの方に、私も乃木坂46も知っていただけるきっかけになれば嬉しいです！」

商品概要

●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」48号

●発売日：10月30日（木曜日）

特別定価：400円（10%税込）

全国の書店、コンビニエンスストアにて

