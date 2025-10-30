小売の店舗・EC送客を最大化するマーケティング手法「ローカルインベントリマーケティング」第二弾 - 「多言語フィードオプション」を提供開始

株式会社mov

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」および業界最大級のインバウンド業界メディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、小売業界向けに提唱するマーケティング手法「ローカルインベントリマーケティング」（Local Inventory Marketing、略称：LIM）の第二弾として、口コミコムの新オプションサービス「多言語フィードオプション」をリリースしました。

LIMの第一弾として提供している「ライトOMOサービス(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000976.000024246.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_tagengo_ver2)」に続き、今回の多言語フィードオプションでは、商品情報を英語などの多言語に翻訳し、Google検索・Googleショッピング・Googleマップ上に表示できるようになります。これにより、小売事業者様の商品や店舗の在庫情報が訪日外国人ユーザーの利用言語でも表示されるようになり、商品の認知拡大や実店舗への来店、ECサイトへの誘導を促進します。

■「ローカルインベントリマーケティング」とは

「ローカルインベントリマーケティング（商標登録出願中）」は、movが小売業界向けに提唱するマーケティング手法です。

ユーザーが商品を検索した際に、近くの店舗での在庫情報や店舗情報、さらには自社ECサイトへの購入導線をGoogleなどの検索プラットフォーム上に表示させます。

実店舗への来店促進とECサイトへの誘導を強化し、オンラインとオフラインの双方でスムーズな購買体験を実現します。

■「多言語フィードオプション」とは

「多言語フィードオプション」は、口コミコムの管理画面上で商品情報を英語などの多言語に翻訳し、Google検索・Googleショッピング・Googleマップ上に表示できるオプションです。

小売事業者様は、口コミコム上で商品情報をかんたんに一括翻訳できるだけでなく、ブランド名など固有名詞を辞書登録することも可能です。

日本語が読めず、商品の情報がわからなかった訪日外国人の利便性を高めるとともに、目的来店・衝動来店の機会を最大化し、小売事業者様へのインバウンド送客をさらに促進します。

movは今後も「ローカルインベントリマーケティング」を軸に小売事業者様のマーケティング活動に資するサービスの開発を進め、店舗・EC双方における販促活動を一層支援してまいります。

■「ライトOMOサービス」とは

「ローカルインベントリマーケティング」の第一弾としてリリースされた「ライトOMOサービス」は、口コミコム上でGoogleマーチャントセンターとGoogleビジネスプロフィールを連携し、店舗の商品在庫情報を容易に設定・表示できるサービスです。小売事業者様は店舗の商品在庫情報をスムーズに公開でき、「ローカルインベントリマーケティング」を負担なく実施することが可能になります。

■口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート



集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など多岐にわたる記事を配信しています。

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_tagengo_ver2)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_tagengo_ver2)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_tagengo_ver2)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_tagengo_ver2)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_tagengo_ver2)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am