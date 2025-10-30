丸美屋食品×女子栄養大学　「栄養バランスばっちり！釜めしのある食卓」提案2025年11月4日（火）より順次 丸美屋公式X/Instagramにて公開　キャンペーンも開催！

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、2025年１１月4日（火）より、女子栄養大学監修による「釜めし献立提案」を開始します。炊飯器で炊くだけで簡単に作れる釜めしの素を活用し、手軽に栄養バランスの取れた食事を実現できる献立を提案します。献立は、女子栄養大学が推奨する「四群点数法」に基づき、栄養バランスを考慮して構成されています。内容は丸美屋食品【公式】XおよびInstagramにて順次公開し、最後に「丸美屋×女子栄養大学 釜めし献立提案」キャンペーンを実施します。

※キャンペーン詳細は、それぞれ当日の投稿をご確認ください。

※丸美屋食品【公式】XとInstagramどちらにもご応募いただけます。

＜背景＞

近年、忙しい生活の中で、「時短・簡便」ニーズが高まっています。一方で、「何を組み合わせればよいか分からない」といった悩みも多く聞かれます。

丸美屋食品の釜めしの素は、炊飯器に入れて炊くだけで具材豊富な味しみごはんが手軽に作れる便利な商品です。釜めしを中心に、汁物や副菜を組み合わせることで、より満足度の高い食卓が実現できます。

そこで、栄養教育の第一線で活躍する女子栄養大学と連携し、誰でも簡単に取り入れられる「釜めし献立」を提案することとなりました。

＜学生との取り組み＞

本企画では、女子栄養大学 食文化栄養学科の学生が「丸美屋食品とり釜めしの素」を使い、栄養バランスを考慮した献立を考案。授業で学んだ四群点数法を活用し、家庭でも取り入れやすいメニューを検討しました。栄養バランスとおいしさを両立した、家族みんなが笑顔になるメニューが誕生しました。

学生の視点から生まれた献立は、若い世代や子どもを持つ家庭にも取り入れやすく、健康的な食生活のヒントとして活用いただけます。

※「四群点数法」とは

何をどれだけ食べたら良いのかを表したもので、食事の質と量を同時に調整できます。

4つのグループで質（栄養バランス）、点数で量（エネルギー）を示している形です。

高校の教科書でも採用されており、経済性も考慮した献立提案にも最適です。

今回の献立は、1/3日分を満たす内容です。

詳細はこちら → 四群点数法のすすめ(https://www.eiyo.ac.jp/uploads/2024/04/yongun.pdf)

★写真：献立を検討する女子栄養大学の学生たち★

＜企画内容＞

■釜めし献立提案

開始日：2025 年11月 4 日（火）

発信媒体：丸美屋食品【公式】X および Instagram

投稿回数：全 5 回

内容例：秋鮭のみぞれ鍋風御膳

（とり釜めし＋秋鮭のふわふわみぞれみそ汁＋りんごのコンポートヨーグルト）

■Xキャンペーン概要

【実施時期】

2025年11月19（水）～11月26日（水）

【賞品・当選人数】

丸美屋「釜めしの素シリーズ4品詰め合わせ」と女子栄養大学「マルチケース ・ ミニスプーン」のセット・・・30名様

【応募方法】

(1)X（旧Twitter）の丸美屋食品【公式】アカウント「@marumiya_jp」をフォロー

(2) 11月19日（水）投稿予定のキャンペーン投稿をリポスト

【抽選・発表について】

当選者には、丸美屋食品【公式】Xアカウントから応募者のアカウントへダイレクトメッセージ(DM)をお送りいたします。DM受信後、メッセージ内に記載されている必要事項をご入力のうえ、当社が指定した期間内に必ずご返信ください。賞品は、入力情報に基づき発送させていただきます。

※当社が指定した期間内にご返信が無い場合、当選が無効となりますのでご注意ください。

※賞品の発送は、2025年12月中旬を予定しておりますが、諸事情により多少前後する場合がございます。

【ご注意】

こちらをご確認ください。https://www.marumiya.co.jp/cms/web/newsview/1/468

■Instagramキャンペーン概要

【実施時期】

2025年11月19（水）～11月26日（水）

【賞品・当選人数】

丸美屋「釜めしの素シリーズ4品詰め合わせ」と女子栄養大学「マルチケース ・ ミニスプーン」のセット・・・30名様

【応募方法】

(1) Instagramの丸美屋食品【公式】アカウント「@marumiya_jp」 をフォロー

(2) 11月19日（水）投稿予定のキャンペーン投稿のコメント欄に、「食べてみたい献立」を入力

(3）当選者には、丸美屋食品【公式】Instagramアカウントよりダイレクトメッセージ（DM）をお送りいたします。

【抽選・発表ついて】

・以下に該当する場合は、応募・抽選が無効となります。予めご了承ください。

⑴丸美屋食品公式アカウント「@marumiya_jp」のフォローをはずしている、ご自身のアカウントを非公開設定にしている、もしくはInstagramを退会している場合。

(2)丸美屋食品公式アカウント「@marumiya_jp」より当選DMを送信後、期限までにご返信が無い場合。

(3)お届け先情報の不備や長期不在等により、連絡がつかない場合。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

【ご注意】

【応募規約】【応募に関するご注意】【個人情報の取り扱い】については、キャンペーン当日の投稿をご確認ください。

■丸美屋「釜めしの素」シリーズについて

具材がしっかり入っており、といだお米に本品を入れ炊飯器で炊くだけで、簡単に具だくさんの釜めしが出来上がります。

「とり釜めしの素」

・鶏肉と4種の野菜(筍・にんじん・椎茸・わらび)入りの具だくさんな釜めしの素です。

・具材と調味料を大きな釜でじっくり煮込み、旨味がぎゅっと詰まった「味わい具材」が特徴です。

・まるで釜で炊きあげたようなしゃっきりごはんと、炊飯時の香ばしい醤油の香り立ちが人気です。

・鶏肉の旨味たっぷりの、選ばれ続けている人気の釜めしの素です。

・３合用ですが、２合、４合、おこわ用レシピ付きで様々なシーンに対応します。

・形式：箱入

・内容量：134g

・希望小売価格：本体価格260円（+消費税）

■女子栄養大学ご紹介(所在地：埼玉県坂戸市)

女子栄養大学は、「食により人間の健康の維持・改善を図る」を建学の理念とし、食と健康の専門教育を通じて、栄養士、管理栄養士、養護教諭、栄養教諭、臨床検査技師などの社会に貢献する人材を育成しています。2026年には共学化とともに「日本栄養大学」へ名称変更し、より多様な学びと実践的な教育を展開していきます。