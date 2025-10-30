【王将戦の開催】藤井聡太王将と挑戦者が和歌山城ホールで対局！　第７５期王将戦第４局和歌山対局　開催決定！

和歌山市

第７５期王将戦第４局和歌山対局の日程が令和８年２月１７日（火）１８日（水）に決定しました。

関連イベントとして、前夜祭や大盤解説会、棋士が召し上がる勝負めし・勝負スイーツ・勝負ドリンクの公募を行います。詳細は、追ってホームページや市報などで広報を行っていく予定です。

また、令和７年１２月２１日（日）開催の「和歌山市将棋大会・プロ棋士による将棋講座」参加者を募集します。将棋大会優勝者や講座参加者（抽選）に２月開催予定の王将戦前夜祭ペアチケットを贈呈します。

第７５期 王将戦七番勝負 第４局 和歌山対局

日 程：令和８年２月１７日（火）・１８日（水）

会 場：和歌山城ホール 和室

対局者：藤井聡太王将 対 挑戦者

主催者：日本将棋連盟

【前夜祭】

対局前日に、王将と挑戦者を招いた交流イベントを実施します。

将棋大会の子供の部優勝者による、対局棋士への花束贈呈を予定しています。

開催日：２月１６日（月） 開催場所：ダイワロイネットホテル和歌山（予定）

【大盤解説会】

大型スクリーンで対局を観戦しながらのプロ棋士によるリアルタイム解説を行います。

開催日：２月１８日（水） 開催場所：和歌山城ホール 大ホール（予定）

【勝負めし・勝負スイーツ・勝負ドリンク】

対局当日に両棋士が召し上がる、勝負めし、勝負スイーツ、勝負ドリンクを公募します。

和歌山市将棋大会・プロ棋士による将棋講座

開催日：令和７年１２月２１日（日） 開催場所：和歌山城ホール会議室 参加費：無料

申 込：令和７年１０月２４日（金）から令和７年１１月２０日（木）まで

和歌山市HP（ID: 1065772）からリンクする申請フォーム、またははがきで

【和歌山市将棋大会（個人トーナメント戦）】 開始：10:00 終了17:00（予定）

内 容：１.子供の部：小学１年生～３年生の部 ・小学４年生～６年生の部 ・中学生の部

２.一般の部：S級の部（四段～）・ A級の部（１級～三段）・ B級の部（２級以下）

≪同時開催≫指導対局（多面指し）※大会敗退者対象、先着制。プロ棋士による指導対局。

定 員：各部３２人 居住地問わず

※応募者多数の場合は抽選（市内在住・在学・在勤の方優先）

特 典：各部優勝者に王将戦前夜祭ペアチケット（子供の部の各部優勝者には王将戦対局棋士に

花束を贈呈）

【プロ棋士による将棋講座（小中学生対象）】 開始：10:00 終了12:00（予定）

内 容 ：１.歩 コース（将棋に触れてみたい・将棋に興味のある方）

２.金 コース（将棋のルールを知っている・将棋がもっと強くなりたい方）

定 員：各５０人 小学生・中学生（県内在住または在学の方）

※応募者多数の場合は抽選

特 典 ：各コース参加者から抽選で１組に王将戦前夜祭ペアチケット

https://prtimes.jp/a/?f=d115515-80-eed40459ad2a5a80cf645fbaf718f982.pdf