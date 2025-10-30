PENDLETONとWILD LIFE TAILORの別注ボードシャツが登場！70年代のヴィンテージモデルを確かな技術で復刻

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区／代表取締役社長：佐々木進）が展開するWILD LIFE TAILOR（ワイルド ライフ テーラー）は、160年以上にわたりワールドクラスのウールを作り続けてきた「PENDLETON（ペンドルトン）」との別注アイテムを発売します。

本アイテムは、2025年11月1日（土）より、全国のWILD LIFE TAILOR取扱い店舗、ADAM ET ROPE' HOMME取扱い一部店舗および、J’aDoRe JUN ONLINEにて販売を開始します。

アメリカ初の毛織物工場をルーツに持ち、160年以上も続くファミリーカンパニーとして、ワールドクラスのウールを作り続けてきたブランド「PENDLETON（ペンドルトン）」との別注シャツを制作。

本別注は、1970年代のヴィンテージのペンドルトンで使用されていた生地をピックアップし、生産背景を尾州に置き換え復刻しました。

当時のフィットとほぼ同様のボックスシルエットや、当時のアイテムの風合いはそのままに、生産を一貫して日本国内で行い、生地を一から織り上げ、熟練した職人が生み出す確かな縫製が魅力です。

70年代のPENDLETONのオープンカラーシャツにみられる大ぶりの襟や、ストレートカットの裾、フラップポケットなど、定番のデザインはそのままに仕上げました。

今回の別注では、アクセントカラーとして目を惹くレッドをベースにブラックとグレーの配色で、ワイルドライフテーラーらしさを感じる1カラーで展開します。

PENDLETON for WILD LIFE TAILOR

EX OPEN COLLAR SHIRT

PRICE：\33,000（Tax Included）

SIZE：S / M / L / XL

COLOR：RED

■販売開始日：2025年11月1日（土）

■取扱店：全国のWILD LIFE TAILOR店舗、ADAM ET ROPE' HOMME一部店舗、 J’aDoRe JUN ONLINE

【PENDLETON（ペンドルトン）について】

アメリカ初の毛織物工場をルーツに持ち、160年以上も続くファミリーカンパニーとしてポートランドを拠点に、国内の生産者と連携しながらアメリカ北西部にあるふたつの自社工場でワールドクラスのウールを作り続けています。

そんな高品質のウールをベースに、インディジネスピープルズ（ネイティブアメリカン）との交流から生まれたアイコニックなデザインを独自の高度な技術力で実現したトレーディングブランケットや、時々のアメリカンカルチャーを形作ってきたアパレル製品、豊かな時間を彩る上質なホームウェアなど、移りゆく時代の中で多様な製品を開発しながらライフスタイルブランドとしての伝統を紡ぎ、アメリカンスタイルのスタンダードを築いてきました。

長い歴史の中でペンドルトンと関わるすべての人と共に培ってきた経験や想像力、そして品質への徹底したこだわりは、「WARRANTED T O BE A PENDLETON＝ペンドルトンであることを保証する」というスローガンに裏打ちされ、これまでもこれからも変わらずに、「アメリカの良心」としてすべてのペンドルトン製品に織り込まれています。

▪公式サイト https://pendleton.jp/

▪公式インスタグラム https://www.instagram.com/pendleton_jp/

【WILD LIFE TAILOR（ワイルド ライフ テーラー）】

「子供の頃に憧れた大人の洋品店」



クラシックを軸に、変わりゆく時代の

感性をしなやかに受け止める場所。

“憧れの像”をファッションを通じて映し出す。



伝統的なテーラードと上質な日常着を備え、

美意識と余白が交差する自由な着こなしを提案します。

▪公式オンラインストア J’aDoRe JUN ONLINE

https://www.junonline.jp/wild-life-tailor/

▪公式ホームページ

https://www.wildlifetailor.com/

▪公式インスタグラム

https://www.instagram.com/wildlifetailor/