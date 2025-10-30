R＆Iが三菱UFJ eスマート証券の発行体格付「AA」・短期格付「a-1＋」を据え置き　～いずれも主要ネット証券会社最上位を維持 ～

三菱UFJ eスマート証券株式会社

三菱UFJ eスマート証券株式会社（代表取締役社長：飛松 一樹、以下「三菱UFJ eスマート証券」）は、2025年10月30日、格付投資情報センター（以下、「R＆I」）による発行体格付及び短期格付が据え置きとなったことをお知らせいたします。

詳細は、R＆Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/index.html)をご覧ください。

なお、いずれも下表のとおり、主要ネット証券会社の中で最上位を維持しています。三菱UFJ eスマート証券は引き続きこのような高い信用力の下、お客さまの大切な資産をお預かりしている責任を果たし、「すべてのひとに資産形成を。」のミッション実現につとめてまいります。

【長期系の格付】

※カッコ内は「見通し」 （2025年10月30日現在、三菱UFJ eスマート証券調べ）

【短期系の格付】

（2025年10月30日現在、三菱UFJ eスマート証券調べ）

【R＆Iの信用格付けの定義】

AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすることがあります。プラス、マイナスも符号の一部です。（出典：R＆I）a-1に属するもののうち、短期債務履行の確実性が特に高いものにプラスの表示を使用することがあります。プラスも符号の一部です。（出典：R＆I）

