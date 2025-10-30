信和グループプレゼンツ元阪神タイガース選手・監督の真⼸明信氏による真弓ベースボールアカデミー少年少女野球教室が今年も開催決定！

信和建設株式会社

信和グループは2022年に創業130周年を迎え、記念事業として元阪神タイガース選手・監督である真弓明信氏の指導によるベースボールアカデミー少年少女野球教室を開催しております。今年も社会貢献活動として開催することを決定しました。

当日はオリックス・バファローズの選手もお招きして、「投げる」、「打つ」、「守る」の正しい身体の使い方を、早めに身につけることを目的とした『プロフェッショナルな技術力の向上』で少年少女の野球に対する興味を更に深めるよう指導したいと考えております。

プロ野球選手として活躍した指導者や選手との交流は、野球人生が大きく変わるものです。それは人生形成においても、かけがえのない瞬間になります。野球のスキル以外にも、考え方や挨拶・礼儀など、人として大切なことの指導も行える機会にしたいと考えております。

【詳細】

主 催：信和グループ（信和ホールディングス株式会社）

開催日：2025年12月13日（土）

時 間：12：00～15：00 （所要時間3時間）

対象者：池田市少年少女軟式野球連盟・大阪市北部地区少年少女軟式野球連盟 5・6年生合計150名

場 所：大阪学院大学 総合スポーツフィールド（大阪府吹田市南正雀3丁目12-1）

最寄駅：阪急正雀駅

※雨天決行（雨天時は、同室内練習場）

会場地図：https://www.ogu-h.ed.jp/images/etc/access/img17.gif

信和グループは、野球を通じ未来を担う子供達の健全な育成とより良い社会形成に貢献したいと考えております！

【企業理念】

一、人のよろこびを自分のよろこびとする。

一、人々の豊かな暮らし、社会の進歩発展に貢献する。

一、永久に進化し続ける。

▶信和グループHP

https://shinwa-grp.co.jp/

▶オフィス真弓｜真弓明信オフィシャルウェブサイト

http://office-mayumi.co.jp/