【サービス導入事例公開】インバウンド需要増による観光業の人材不足を支える株式会社グッドマンサービス、AI-OCR×人力 SaaS型自動データ化サービス「eas」の導入で勤怠表入力業務工数を約50％削減

労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、複数の SaaS を展開する株式会社うるる（東京都中央区 代表取締役社長CEO：星 知也）の 100%子会社である株式会社うるる BPO（東京都中央区 代表取締役社長：桶山雄平、以下「うるるBPO」）が提供する、AI-OCR×人力をかけ合わせた SaaS 型自動データ化サービス「eas（イース）」は、株式会社グッドマンサービス（本社：東京都 千代田区、代表取締役：月花 拓美、以下「グッドマンサービス」）における導入事例記事を公開したことをお知らせいたします。

導入事例記事 URL：https://lp.eas.work/case-studies/293/

■ AI×人力を活用し、データ入力を自動化できるサービス「eas（イース）」

「eas」は、あらゆる書類を高精度にデータ化する AI-OCR（※）ツールで、書類の特徴に応じて AI-OCR、クラウドワーカーの人力、またはその掛け合わせを活用し、入力作業やデータ化業務の効率化を支援します。これにより、注文書や発注書、納品伝票をはじめとした帳票や、タイムカード、はがき、レシート、控除証明書など、OCR 単体では読み取りが難しいケースが多い書類も、オペレーターが補完することでデータ化が可能となり、幅広い業界で導入・活用されています。

（※）テキストをデータ化する際に使用する入力方法の一つ。画像にデータとして保存している文字を専用のソフトで認識することによって、文字情報として入力すること。

■毎月数千名分の勤怠表手入力に限界を感じ、「eas」を導入

グッドマンサービスは、基幹事業である「リゾートバイト」など観光業向けの人材派遣・紹介事業を展開し、人材不足に悩む企業の課題解決を目指しています。

訪日外国人観光客の増加によりインバウンド需要が高まる中、観光業では深刻な人材不足が続いており、人材派遣のニーズも拡大しています。グッドマンサービスへの依頼や業務量も増加し、社内の業務効率化は急務となっていました。特に大きな負担となっているのが、派遣先の各宿泊施設から送られてくる勤怠表（タイムカード）を、営業サポート課のスタッフが Excel に手作業で転記する作業です。毎月数千名規模の派遣スタッフの勤怠表を処理するため、営業サポート課の 6 名近くのスタッフが月の 10 日間ほどのリソースを費やし、年間 5,760 時間を手入力作業に割いていました。転記が終わらないと請求書を発行できないため、派遣先から「請求書の発行が遅い」と指摘を受けることもあり、残業や休日出社が常態化していました。こうした課題を解消し、業務効率化を図るため「eas」の導入に至りました。

■「eas」の導入により、大幅な業務効率化を実現

<「eas」導入前>

・毎月数千名分の勤怠表を Excel に手入力

・営業サポート課 6 名が月 10 日間、年間 5,760 時間を手入力作業に費やしていた

・残業や休日出社が常態化し、請求書発行の遅延も発生

<「eas」導入後>

・手入力作業時間を年間 2,000 時間以上削減し、約 50％の工数削減を実現

・営業サポート課の残業がほぼゼロになり、本来業務に集中できる体制を構築

・月間約 3,000 名分の勤怠表の半数以上を「eas」でデータ化可能に

<導入事例の詳細>

グッドマンサービスの「eas」導入事例詳細はこちら

https://lp.eas.work/case-studies/293/

今後もうるる BPO では「eas」の提供を通じて、多くの企業や自治体での DX 化を推進し、日本の労働力不足問題の解決に向けて取り組んでまいります。

