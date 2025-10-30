＜助成先決定＞第3回「子どもぬくもり基金」の助成先発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2025年10月30日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第3回「子どもぬくもり基金」の助成先を以下の5件に決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は7,999,200円。助成対象期間は2025年12月～2026年11月。

- 第3回「子どもぬくもり基金」助成先団体・事業

団体名：特定非営利活動法人あいむ（所在地：福岡県）

事業名：福岡県の虐待等で家庭に課題がある10代の子どもの相談と居場所

助成金額：2,000,000円

団体名：認定特定非営利活動法人１０代・２０代の妊娠ＳＯＳ新宿ーキッズ＆ファミリー（所在地：東京都）

事業名：歌舞伎町に集う中高生の居場所の提供とアウトリーチ活動

助成金額：1,956,000円

団体名：特定非営利活動法人女性ネットSaya-Saya（所在地：東京都）

事業名：DV被害を受けた子どものメンタルケア事業

助成金額：1,432,200円

団体名：特定非営利活動法人チャイルドファーストジャパン（所在地：神奈川県）

事業名：子どもの虐待トラウマを軽減するためのメンタルケア・カウンセリング事業

助成金額：611,000円

団体名：特定非営利活動法人LivEQuality HUB（所在地：愛知県）

事業名：虐待環境から逃れた子どもへの伴走型居住支援およびトラウマ治療提供事業

助成金額：2,000,000円

「子どもぬくもり基金」とは

身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待などの児童相談所に寄せられる相談件数は年々増加傾向にあります。社会的保護を受けることができたとしても、ひとりひとりの子どもたちが、受けた心身の傷を癒し社会の中で豊かに暮らしていく為には、長期的な丁寧で温かい支援が必要です。

「子どもぬくもり基金」は、 DV、虐待や性暴力など様々な理由により、ケアや居場所を必要としている子どもたちを支援する事業を助成します。

- お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレス宛てにお送りください。

メールアドレス： info(at)np-foundation.or.jp

※ (at) は @ に置き換えて下さい。

- 公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰などを行う事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ： https://np-foundation.or.jp/