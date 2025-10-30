【建築革命×投資メリット】工期短縮・法人税低減を両立！「家賃で回収」を可能にする環境にも配慮したオールインワン革新工法「GX-3S」(R)を発表

株式会社 地耐協

株式会社地耐協（本社：東京都台東区、代表取締役：猪野明彦）は、2023年5月に成立した

「GX推進法」に対応し、建築業界の課題解決と不動産投資における収益性向上を実現する

オールインワン工法「GX-3S」(R)を開発し、この度、関東圏を対象に先行導入を開始します。

GX-3S(R)工法の初となる 取り扱い店募集セミナーを2025年12月9日（土）に

東京・日本橋にて開催します。

※本工法の構成要素の一つである「NSスーパーフレーム工法」は、NSハイパーツ株式会社との業務提携により提供されます。

■ 課題解決と収益最大化を実現する「GX-3S」(R)工法とは

「GX-3S」は、「GX推進法」で推進されるクリーンエネルギーを主軸とした新たな社会への転換（GX）に貢献する、3つの革新的な工法（3つのS）を組み合わせたパッケージです 。

建築業界が抱える省エネ法への対応、熟練労働者の減少、鉄筋資材価格の高騰といった複合的な課題を、革新的な資材開発と工法の相乗効果により一挙に解決します。

■ 不動産投資家に「刺さる」５つの革命的メリット

特に、マンションやアパートなどの共同住宅を扱う不動産投資家の方々にとって、本工法は従来の工法にはない圧倒的なメリットを提供します。

１．法人税を低減し、家賃での回収が可能：

・減価償却期間を最短19年に設定できるため、法人税の節税に大きく貢献します。

・従来のRC造と比べ、早期の償却完了が可能です。

２．工期を大幅に短縮し、収益機会を最大化：

・資材の軽量化と現場での取り扱いやすさ、および基礎工事の一発打設（通常4回が1回に短縮）に

より工期を大幅に短縮できます。これにより早期の引き渡しと家賃収入の獲得が可能となります。

３．免震・液状化対策で「安心」を資産価値に：

・SG（スーパージオ）工法による地盤改良で、地盤への負荷を軽減し、建物の免震性能を高めます。

・地震被害による損傷を補償する 業界初の「免震保証」「液状化保証」を最大1億円（免責0円）で提供し、大切な資産を守ります。

４．国の環境基準「ZEH」へ大きく貢献：

・環境に配慮し、資材の無駄を減らすことで、国のカーボンニュートラル目標に貢献。

・建屋の断熱性能は「東京ゼロエミ住宅」のA水準相当で、高効率な省エネ機器と組み合わせることで

認証に近づき、認証を受けた新築住宅（床面積2,000平方メートル 未満）は、集合住宅で1戸あたり200万円な

どの助成金対象となります。

・2027年度には、国の誘導水準がZEH（断熱等級5）からGX-ZEH（断熱等級6）に変わる予定で

あり、GX-3Sは将来的な基準にも対応しやすい高い断熱性能を持ちます。

５．現場の省力化・品質確保に加え、FPによる資産運用もサポート：

・資材の軽量化や現場での取り扱いやすさにより、熟練労働者不足を補いながら高品質な仕上がり

を確保できます。

・積算システムの導入により、納品時期や価格を一括管理し、現場での「資材不足」や

「余剰資材による置き場不足」といった人為的ミスを未然に防ぎます。

・FP（ファイナンシャルプランナー）による資産運用のサポートも付帯し、安定的な家賃収入による

バランスのとれたキャッシュフロー計画を長期的視点でご提案します。

■ GX-3Sを構成する「3つのS」工法

※「FS基礎」は、特許権取得済の技術であり、株式会社地耐協により商標登録されています。

※「スーパージオ工法」は、株式会社プラントツリースとの共同特許技術であり、商標登録されています。

■ 関東圏先行募集開始とセミナー開催情報

「GX-3S」(R)工法は、まずはFS基礎やSG工法を既にご採用いただいていた関東圏の工務店様・建築業者様を対象に取り扱い店の募集を開始します。

来春には全国に向けて販売できるよう準備を進めております。

・セミナー名：GX-3S(R)工法 取り扱い店募集セミナー

・開催日時：2023年12月9日（土）14:00～

・開催形式：リアル開催のみ

・会場：東京都中央区日本橋

・対象：FS基礎工法やSG工法を既に採用いただいている関東圏のお取引先様