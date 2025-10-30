海外展示会に頼らない！イプロス× LinkedInを活用しオンラインで海外商談を創出！【無料オンラインセミナー開催】

株式会社コスパ・テクノロジーズ

株式会社イプロス（本社：東京都港区）と株式会社コスパ・テクノロジーズ（本社：東京都渋谷区）は共催で、海外新規開拓を目指す企業向けに、無料オンラインセミナー「海外展示会に頼らずオンラインで海外商談を創出！イプロスxLinkedin活用セミナー」を2025年11月4日（火）15:00より開催いたします。

オンラインセミナー参加申込（無料） :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TRHLZ4wDSIyWp0FGL35h8w

◆タイトル：海外展示会に頼らずオンラインで海外商談を創出！イプロスxLinkedin活用セミナー

◆主 催：株式会社イプロス / 株式会社コスパ・テクノロジーズ

◆日 時：2025年11月4日（火）15:00～16:00

◆会 場：オンライン（Zoom）

◆参加費：無料（事前申込制）

■セミナー概要

「海外新規顧客や代理店を開拓したい」

「海外からの問い合わせをもっと増やしたい」

「海外展示会の費用対効果が合わなくなってきた」

「自社製品を英語で発信したいが、どう始めればいいか分からない」

そんな課題を抱える企業の皆さまに向けて、 株式会社イプロスと株式会社コスパ・テクノロジーズが共催で、「オンラインで海外商談を生み出すための実践的手法」を解説します。

株式会社イプロスからは、BtoB向け情報検索サイト「イプロス」において7月からスタートした英語対応を踏まえ、 英語圏への情報発信のポイントや、海外からのアクセス増加によるリード拡大の最新動向をご紹介します。

株式会社コスパ・テクノロジーズからは、LinkedInやSales Navigatorを活用し、海外の意思決定者と直接つながるための実践的なアプローチを解説します。

いずれの施策も、海外展示会に依存せずにオンライン上で見込み顧客を発見・接触する、 新時代のデジタル営業戦略として、具体的な手順を交えてご紹介します。

■スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29419/table/8_1_603cfa2ab0b61038093342fb2f213b4f.jpg?v=202510310426 ]

■このセミナーで学べること

■こんな方におすすめです

■登壇者

- 国内最大級のBtoB向けリード獲得プラットフォーム「イプロス」でできること- イプロスの英語対応機能を活かした海外からのリード獲得方法- イプロスを利用して世界の企業へ簡単に情報発信する方法- LinkedInを海外営業における活用方法- 毎日10名の方とオンライン名刺交換する方法- Sales Navigatorをを使って海外の決裁者にアプローチする方法- 海外営業部門の担当者・責任者- マーケティング部門で海外リード獲得を任された方- 展示会や代理店経由の営業に限界を感じており、新たな営業手法を模索している方- 展示会・代理店依存から脱却し、直接顧客とつながりたい方- オンライン営業を強化し、低コストで継続的に海外顧客との接点を持ちたい方- LinkedInに登録済だが、海外営業での活用方法に迷っている方- LinkedInを使った海外顧客獲得の具体的な成功事例や実務的なノウハウを知りたい方- Linkedinの活用事例を知りたい方- Sales Navigatorに興味のある方- Sales Navigatorを導入したものの、効果的な運用方法が分からない方

株式会社イプロス

マーケティング推進部

吉田 孟司

株式会社イプロスへ新卒入社後、営業・マーケティングの各部門を経験。営業部門では法人向け新規開拓営業に従事。 現在はマーケティング推進部にて、マーケティング担当としてリード獲得を通じて営業支援や組織強化に取り組む。

株式会社コスパ・テクノロジーズ

代表取締役

中島嘉一

上海で起業し通算13年以上の海外ビジネス経験を持つ。Linkedinを活用した海外営業支援のスペシャリストとして活動。海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上で中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。

株式会社コスパ・テクノロジーズでは海外向け営業に特化した「完全お任せ」Linkedin & Sales Navigator運用代行サービス「COSPALinks（コスパリンクス）」を提供しております。Linkedinの運用とSales Navigatorを活用し、ターゲット選定・発信・メッセージ送付までを一括で支援いたします。海外展示会に頼らず、理想の海外顧客とつながり、継続的なリード獲得と商談創出の実現をサポートいたします。

サービスサイトはこちら https://cospalinks.com/