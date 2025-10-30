¡ÖºÒ³²ÊÝ¾ã´ü´ÖÉÕÊ¿½àÄê´üÊÝ¸±¡ÊÌµÇÛÅö¡Ë¡×¤Î²þÄê¡¦ÈÎÇäºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥ËーÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ·°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î2Æü¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¾¦ÉÊ¡ÖºÒ³²ÊÝ¾ã´ü´ÖÉÕÊ¿½àÄê´üÊÝ¸±¡ÊÌµÇÛÅö¡Ë¡×¤ò²þÄê¤·¡¢ÈÎÇäºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ëü°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î»ö¶ÈÊÝ¾ãÂÐºö¤Î¤Û¤«¡¢¾Íè¤ÎÂà¿¦°ÖÏ«¶â½àÈ÷¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤Î¿Çºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢3¤Ä¤Î¹ðÃÎ¹àÌÜ¤Î¤ß¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë²þÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼è°·ÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÃÆþÇ¯Îð¤äÂà¿¦»þ´üÅù¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÝ¸±´ü´Ö¤òÁª¤Ù¤ëÅù¡¢¤´ÁªÂò¤ÎÉý¤¬¤Ò¤í¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥ÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ö¶ÈÊÝ¾ãÂÐºö¤ä»ö¶È¾µ·ÑÂÐºöÅù¡¢ÊÝ¾ã¤òÄÌ¤¸¤¿Ë¡¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢2019Ç¯1·î¤Ë¡ÖºÒ³²ÊÝ¾ã´ü´ÖÉÕÊ¿½àÄê´üÊÝ¸±(ÌµÇÛÅö)¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯2·î¤ËÈÎÇä¤òÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆË¡¿ÍÎÎ°è¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸±ËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤¿Êç½¸³èÆ°¤ÎÅ°Äì¤Î¤â¤È¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎ¶·¾å¤ÎÍýÍ³Åù¤«¤é¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¼ç¤Ë¹âÎð¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÊÝ¾ã¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ðÃÎÆâÍÆ¤ò´Ê°×²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤ò¡¢Â¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼ç¤ËÂÎ¶·¤Î¤´·üÇ°¤òÊú¤¨¤ë·Ð±Ä¼ÔÅù¤Ø¤ÎÊÝ¾ã¤Î³ÎÊÝ¤ÈÂà¿¦¶â½àÈ÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¾¦ÉÊ¤Î¡ÖºÒ³²ÊÝ¾ã´ü´ÖÉÕÊ¿½àÄê´üÊÝ¸±(ÌµÇÛÅö)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ê°×¹ðÃÎ·¿¤Ø¤Î²þÄêÅù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÈÎÇä¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ºÒ³²ÊÝ¾ã´ü´ÖÉÕÊ¿½àÄê´üÊÝ¸±¡ÊÌµÇÛÅö¡Ë¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÆÃÄ§¡Û
Âè1ÊÝ¸±´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Þ¤¿¤Ï½êÄê¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë»àË´¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÊÝ¾ã¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2ÊÝ¸±´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Þ¤¿¤Ï½êÄê¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»àË´ÊÝ¾ã¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¹âÊÝ¸±¶â³Û¤Î5²¯±ß¤Þ¤Ç3¤Ä¤Î¹ðÃÎ¹àÌÜ¤Î¤ß¤Ç¿½¹þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¹ðÃÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾ÜºÙ¹ðÃÎ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¤Î¤ª°ú¤¼õ¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤ª°ú¤¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª»ÙÊ§¤¤»öÍ³¡Û
°Ê²¼¤Ë³ºÅö¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÅÁÈ¿Þ¤È¤´·ÀÌóÎã¡Û
¡¦ÈïÊÝ¸±¼ÔÇ¯Îð¡§60 ºÐ
¡¦»àË´ÊÝ¸±¶â³Û¡§2 ²¯±ß
¡¦ÊÝ¸±´ü´Ö¡§99 ºÐËþÎ»
¡¦ÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þ´ü´Ö¡§99 ºÐ¤Þ¤Ç
¡¦Âè£±ÊÝ¸±´ü´Ö¡§10 Ç¯
¡¦¸ÄÊÌ°·Ç¯Ê§ÊÝ¸±ÎÁ
¡¡¡¡¡¡ÃËÀ¡§10,305,800 ±ß
¡¡¡¡¡¡½÷À¡§ 8,426,000 ±ß
¡Ú¼è°·ÈÏ°Ï¡Û
¡ÚÊÝ¸±ÎÁ¡¦²òÌóÊÖÌáÎ¨Îã¡Û
¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÊÝ¸±Êç½¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î°Ê¹ß¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¾¦ÉÊ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¡Ö¤´Äó°ÆÀß·×½ñ¡×¤Ê¤É¤òÉ¬¤º¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤´·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ö¤´·ÀÌó¤Î¤·¤ª¤ê¡¦Ìó´¾¡×¡Ö½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ¡Ê·ÀÌó³µÍ×¡Ë¡×¡Ö½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ¡ÊÃí°Õ´µ¯¾ðÊó¡Ë¡×¤òÉ¬¤º¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£