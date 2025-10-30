【無料キャンペーン】次世代型レセプト管理ツール「Reze」が医療機関の収益機会の発見を支援するレセプト診断を実施

株式会社mutex

株式会社mutex（所在地：東京都文京区本郷、代表取締役：熊澤洸平）は、AIレセプト管理ツール「Reze（レゼ）」の有償化（2026年2月頃予定）に先立ち、「レセプト診断キャンペーン」を開始しました。

本キャンペーンでは、病院様が保有するレセプトデータをもとに、「見落とされがちな収益機会」や「業務効率化の余地」を無料で可視化し、診療報酬業務の改善を支援します。

※レポート作成体制の都合上、実施できる医療機関数に限りがある場合がございます。

背景 ー 医療現場における収益管理と業務負荷の課題 ー

日本の医療機関では、慢性的な人材不足と診療報酬請求業務の複雑化により、

本来得られるはずの収益機会を逃しているケースが数多く存在します。

医事課職員の皆様が、日々の外来受付、電話対応、カルテ管理業務等の他、毎月数百～千件にも上るレセプトの作成・請求業務に従事される中、レセプトの返戻・査定未対応、算定漏れといった「目に見えないロス」を逐次拾い上げ、収益機会を最適化させるための施策を提言することは、業界構造的に非常に困難であると同時に、経営状況悪化の一因にもなっています。

当社は、こうした課題に対し、生成AIとクラウドを活用したレセプト業務効率化を推進するRezeの一環として、今回の無料レセプト診断を実施します。

「無料レセプト診断」について

医療機関の収益機会逸失

本キャンペーンで提供する「診断レポート」は、病院様のレセプトデータをもとに、レセプト業務全体を構成する要素を体系的に分析した結果をまとめたものです。

「売上向上」と「業務改善」の2つの観点から現状を多面的に可視化し、Reze独自の分析ロジックにより、医療機関が「見落としがちな収益機会」や「業務効率化の余地」を明確化します。

レポートでは、以下のような分析を中心に実施します。

- 算定漏れの防止：算定項目の追加提案や修正提案などを通じ、算定漏れの防止を支援- 返戻状況の可視化：返戻理由別割合や返戻点数・返戻件数の推移を分析し、返戻発生の傾向を把握- 査定状況の可視化：査定理由別割合や推移を分析し、再発防止策の検討を支援- 点検項目の提案：返戻・査定傾向の分析から得た洞察を元に、追加・修正すべきレセプト点検項目を提案、返戻・査定数を減少させ、点検業務負担軽減を支援- 返戻再請求状況の可視化：現状の返戻件数・点数の平均回収期間や請求月ごとの未回収債権状況を可視化、長期間再請求されていない返戻レセプトを抽出、医療機関の債権管理・キャッシュフロー改善に役立つフィードバックを提示- 返戻業務のサポート：売上向上の観点から、放置債権の一覧化や返戻レセプトへの対応方針の提案- 再審査請求の提案：売上向上の観点から、再審査請求により復活が見込まれるレセプトの抽出、復活見込み点数、対応方針の提示

これらの分析結果を通じて、病院様は潜在的な現状の課題を定量的に把握し、売上向上・働き方改革・経営改善に向けた具体的なアクション設計にご活用いただけます。

レセプト診断フロー

無料レセプト診断レポート- 個人情報に関する契約書の締結- 病院様がレセプトデータ（請求・返戻・審査データ）を弊社まで送付- Rezeによるレセプト分析- 結果レポートの送付

※弊社指定のデータを、弊社からお送りする鍵付きUSBに保存し、ご返送いただきます。

※匿名加工情報の第三者提供に同意いただける病院様のみ対象となります。

Rezeとは

レセプト診断フロー

Rezeは、レセプトや審査結果を一元管理し、返戻・査定対応漏れを防ぐことで、医療機関の収益向上を支援する「AIレセプト管理サービス」です。

レセプト業務の可視化・効率化を通じて、「売上向上」「労働負担の軽減」「経営安定化」を支援します。

Rezeのコンセプト

さらに、今回のレセプト診断結果で明らかになった課題については、Rezeの導入により、継続的かつ具体的な改善へとつなげることが可能です。

返戻対応漏れが多い病院様の場合

返戻・査定業務負担が大きい病院様の場合

返戻・査定や算定漏れの件数が多い病院様の場合

現在、Rezeはβ版を無償提供中で、2026年2月頃の正式有償リリースを予定しています。

キャンペーン概要

- 名称：レセプト診断キャンペーン- 対象：全国の医療機関（病院・診療所）- 費用：無料- 申込方法：Reze公式サイト(https://lp.reze.app/)よりお申し込みください。

※ レポート作成体制の都合上、受付状況に応じて早期に終了する場合がございます。

Rezeの今後の展望

弊社では、今回の無料レセプト診断を通じて得られた医療機関の課題をもとに、生成AIを活用したレセプトの対応優先度判定や再請求レセプトの修正方針提示など、より高度な業務効率化機能の開発を進めています。

将来的には、レセプト請求から経営分析までの一連のプロセスをAIが自動で支援する「完全自動レセプト管理」の実現を目指しています。

これにより、医療機関が本来の医療サービスに集中できる環境を整備し、医療現場の生産性向上と経営の持続可能性を両立させることを目標としています。

病院、医療施設の皆様へ

Rezeは、レセプトデータの可視化と生成AIアシスタント機能を通じて、

- 売上向上- 働き方改革- 経営改善

を同時に実現する新しい医療DX基盤です。

下記より、Rezeの詳細資料をダウンロードいただけます。

サービスに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。

▶︎ Reze公式サイト(https://lp.reze.app/)

Rezeの紹介動画はこちら

会社概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qBnMhmyWVTQ ]

社名：株式会社mutex

本社：東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 802

代表者：代表取締役 熊澤 洸平

設立：2022年2月10日

資本金：1万円

TEL：090-7388-4632

事業内容：コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース、賃貸、輸出入並びにこれらに関するコンサルティング業務

コーポレートサイト：https://www.mutex-inc.dev(https://lp.reze.app/)

Reze公式サイト： https://lp.reze.app