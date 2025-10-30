機械工具上場商社・株式会社NaITO、monolyst(モノリスト)を導入

monolyst株式会社

monolyst株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊関 洋介）が運営する転記レス商品情報管理システム「monolyst（モノリスト）」は、機械工具上場商社の株式会社NaITO（本社：東京都台東区、取締役社長：坂井 俊司）に導入されたことをお知らせします。

導入から半年が経過し、monolystは、株式会社NaITOの営業企画部におけるスペック・画像などの商品情報の取得、整理の大幅な効率化を支援し、Web受注システム「NICE-NET」掲載商品10万点の仕様情報の充実化を実現しました。

■ 導入企業概要

会社名：株式会社NaITO

創業：1945年12月

従業員数：連結319名 単体307名（2025年2月28日現在）

業種：機械工具卸

市場：東京証券取引所スタンダード市場

■ monolyst導入の背景

株式会社NaITOは、BtoB Web受注システムである「NICE-NET」の商品スペック、画像の登録を進めるにあたって、以下の課題を抱えていました。

- Webサイト上で品番・価格情報は提供できているが、仕様や寸法図といった商品選定に必要な情報は十分に展開できていなかった- 得意先様からはそうしたテクニカルデータを求める声が高まっていたが、リソースが限られる中、期待するスピードで商品情報の充実化を進められていなかった

この課題を解決するため、商品登録作業を大幅削減可能な商品情報管理システムとして、monolystの導入を検討開始しました。

■ monolyst導入後の変化

導入半年で「NICE-NET」掲載商品10万点のスペックと商品画像の充実化を達成

monolystは、カタログをAIで解析・整理します。スペック情報に加え、商品画像も取得できるため手入力や画像加工が不要となり、大幅な工数削減を実現しました。monolystで取得した商品情報はエクセルや画像ファイルとして出力し利用しています。

■ monolystプロダクトの利点

（1）データ出力形式を選べる

monolystは商品情報の属性名と属性値が上下に並ぶ通常の表形式に加え、属性名と属性値を左右に並べて左詰めにして出力する機能があります。これにより基幹システムの情報取り込みができるため、効率的な運用ができています。

（2）プロダクトの改善スピード

定期的なインタビューやチャットツールでのやり取りを通じて、エンジニアやデザイナーの皆さんに製品の改善要望を直接伝えることができます。細かな作業性についても真摯に耳を傾け、すぐに機能アップデートの対応をしてくれるため、助かっています。

■ monolystに期待すること

monolystの導入によりメーカーカタログから商品情報取得にかかる工数を大幅に削減し、当社「NICE-NET」の商品情報の充実化を実現しています。サイト利用者が商品選定を行いやすくすることで満足度の向上を図り、結果としてWeb受注システム経由の売上を伸ばしたいと考えています。

当社ではFAXによる受発注業務も続いており、数十を超える拠点でアナログな作業がまだまだ残っています。今後、monolystのFAX AI解析について、業務適合の検証を進め、全社的なDXを推進していきたいです。

株式会社NaITO 営業企画部

■ 転記レス商品情報管理システム「monolyst」について

monolystは、工具・建材卸・自動車部品卸の転記作業をなくす商品情報管理システムです。

カタログやFAXのAI解析、スペック・画像管理、デジタルカタログ、web受発注システムが一体となった日本で唯一のシステムで、セールスの業務効率化と売上向上に貢献します。

紙カタログを自動解析し、品名、品番に加え、スペック情報、用途、特徴代表図、寸法図など補助情報が膨大にある複雑なカタログを瞬時にマスタ化します。

また、商品マスタと連動したデジタルカタログ/web受発注システムを自動作成します。「直径XX、全長YY」など詳細な条件で検索し、メーカー横断で該当の製品を調べることができます。

さらに、FAX注文書解析により、注文書、見積依頼の膨大な転記をなくし、誤発注を防ぎます。

「monolyst」サービスサイト：https://corp.mono-lyst.com/product

■ 会社概要

社名：monolyst株式会社

代表取締役：伊関 洋介

事業内容：転記レス商品情報管理システム「monolyst」の企画・開発・運営・販売

設立：2024年4月22日

本社：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９ 第一暁ビル ７F

企業URL：https://corp.mono-lyst.com/

■monolyst株式会社 代表取締役 伊関 洋介 プロフィール

1988年生まれ。2011年 東京外国語大学中国語卒業後、トヨタ自動車に入社し、海外営業としてアフリカ地域を担当。2017年 フリー株式会社に参画し、会計・人事労務ソフトのセールス、マーケティング、新規事業などに携わる。副業で立ち上げた雑貨の輸入・販売事業の中で感じた商品情報管理のペインを解決するため、2024年にmonolyst株式会社を創業し、モノづくり産業向け商品情報管理システム「monolyst」を開発・販売。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。