AIエージェント活用における戦略的連携を開始

株式会社AI Shift

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋）のグループ会社である株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下「AI Shift」）と中国電力株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役社長執行役員：中川賢剛、以下「中国電力」）は、AIエージェント※１活用に向けた戦略的連携に係る契約を本日締結しましたので、お知らせします。

■背景

AI Shiftは、「人とAIの協働を実現し、人類に生産性革命を起こす」というミッションを掲げ、人とAIが共に成果を生み出す環境を「AI Worker」シリーズ(https://www.aiworker.jp/)を通じて提供しています。「AI Worker」シリーズは、企業の業務に最適化された領域特化型の「AIエージェント」と、企業ごとの状況や課題に応じてAIエージェントと人が協働できる体制を構築する「ソリューション」で構成されています。

このたびの連携は、中国電力において「AI Worker」シリーズを活用し、サイバーエージェントグループであるAI Shiftが有するAIの先進的かつ高度な知見を取り入れることで、AIエージェント活用に向けた取り組みを進め、DX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させることを目的としています。 AI Shiftにおいては、エネルギー業界におけるAIエージェント活用のノウハウを獲得し、新たな事例を創出して今後のAIビジネスに活かすことを目的としています。

■取組内容

本連携において、両社は、業務効率化と新たな価値創造の観点から、「１.エネルギー業界におけるAIエージェント活用事例の創出」、「２.AIエージェントを社内に定着させるための人材育成・文化醸成」を行います。



＜中国電力の取り組み内容＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55962/table/187_1_79bf146d46c5520eca8d8663e62c4ec6.jpg?v=202510310356 ]■今後の展望

両社は、本取り組みを通じてAI Workerシリーズの活用を軸にAIエージェントの協働を進め、エネルギー業界における新たな価値創造を目指してまいります。

※１ 従来、人間が行ってきたタスク処理や意思決定、対話などを、生成AI等を用いて自律的に行うことが可能な技術。従来の自動化ツールとは異なり、対話や過去のデータに基づく学習を通じて、柔軟かつ高度な対応が可能なことから、幅広い業務領域での活用が期待されている。

※２ 株式会社AI Shiftが提供する、AIエージェントを構築するためのプラットフォーム。複数の生成AIモデルの組み込みや、クラウド事業者・既存システムとの連携が可能なため、業務に最適化されたAIエージェントを利用者が容易に構築することができる。

※３ 活用事例としては、議事録作成、社内手続き対応、データ収集・分析等の業務やお客さま対応、ニーズ分析、マニュアル検索等のお客さまサポートなど様々な業務を想定している。

株式会社AI Shift 会社概要

社名 ：株式会社AI Shift

事業内容 ：AIエージェントの開発・提供、生成AIリスキリング・コンサルティング、ボイスボットの開発・販売

企業URL ：https://www.ai-shift.co.jp/