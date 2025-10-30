滋賀発・建築資材の老舗がAI社長を採用　“AI社長”で即断即決＆理念浸透

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、滋賀県栗東市に本社を構える建築資材の総合商社「高畑産業株式会社(https://www.takahata-s.co.jp/)」（代表取締役社長：小谷 効）に、THAが開発するAI組織支援ツール「AI社長(https://ai-syacho.com/)」を導入し、同社専用のAI『AI社長』を開発・提供したことをお知らせいたします。

【『AI社長』導入の背景】

『AI社長』は、高畑産業が長年培ってきた価値観や現場力をAIに落とし込み、社員一人ひとりの「判断力」と「理念理解」を高めることを目的に開発された専用AIです。創業者や現経営陣の経営哲学・失敗談・営業ノウハウをもとに、社員が迷ったときに即時相談できる環境を実現。温かみある関西弁での対話、具体的なアドバイス、体験談を交えた指導により、単なるマニュアルではなく“人に寄り添うAI”として活用されています。

高畑産業株式会社は、建築資材の販売・施工から、自社による製造・加工、さらに屋根工事、鋼構造物工事、環境商品の販売に至るまで、幅広い領域で事業を展開する建築のプロフェッショナル企業です。京都、名古屋にも拠点を持ち、西日本エリアを中心に、地域に根ざした建築パートナーとして活動しています。

【導入目的】

【『AI社長』の特徴】

【「AI社長」とは】

- 社員が業務に迷わず理念に基づいた判断を自然に行える環境を整備- 創業者の精神や会社の価値観を言語化し、若手社員や新入社員に伝承- 社内マニュアル・資料の検索性を高め、現場での即断即決を支援- 社長の価値観に沿った「判断の軸」を社内に浸透させ、組織の統一感を強化- 忙しい上司への遠慮なく、安心して相談できる“話しかけやすい環境”を実現- 創業者の精神を宿したAI：理念・想い・経験に基づいた言葉で助言- 具体的な行動アドバイス重視：現場ですぐに実行できるアドバイスを重視- 温かい関西弁での対話：社員が親しみを感じられる語り口- 体験談を交えた指導：成功・失敗を含めた“実話”から学びを提供- 三方良しの精神を体現：売り手・買い手・世間すべてに良い影響を与える判断を支援- 現実主義に基づく提案：理想論ではなく、現場の課題解決に直結する答えを導出

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から中小企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

【会話例】

【代表者コメント】

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 中小企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

高畑産業株式会社 代表取締役社長 小谷 効 コメント



「このたび「AI社長」を導入できたことは、当社にとっても大きな一歩です。創業者が大切にしてきた「三方良し」の精神や、現場で培われた知恵を、AIの力で次世代へしっかりと伝えていきたいと考えています。社員一人ひとりが迷った時、AI社長が温かく背中を押し、安心して判断できる環境を整えることで、より一層の成長と一体感を生み出せると期待しています。これからも地域と共に歩み、時代の変化に柔軟に対応しながら、全員で「高畑らしさ」を守り続けていきます。」

株式会社THA 代表取締役 西山朝子 コメント



「高畑産業様との「AI社長」開発は、地域に根ざし現場を大切にしてきた高畑産業様の“人の温かさ”や“誠実なものづくり”の精神を、AIという新しい形で未来へつなぐ挑戦でした。日々の業務やお客様対応で迷った時、創業者や先輩方の知恵や想いにAIを通じて触れられることで、社員の皆様が自信を持って判断し、安心して働ける環境づくりに貢献できれば嬉しいです。これからもTHAは、高畑産業様の歴史や価値観に寄り添い、現場の声を大切にしながら、共に新しい時代の“働き方”を創っていきたいと思います。」

【企業情報】

【高畑産業株式会社について】

住所：〒520-3026 滋賀県栗東市下鈎1169番地1

京都営業所：〒612-8248 京都市伏見区下鳥羽上三栖町103番地

名古屋オフィス：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町367 GIMUCO B棟

事業内容：建築資材及び建築金物の販売・施工、建築用各種資材の製造・販売、各種工事業務、環境商品の販売など

Webサイト：https://www.takahata-s.co.jp/

代表者：代表取締役社長 小谷 効

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。 2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください。