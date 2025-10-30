Google認定「Generative AI Leader」取得を全社で推進。AIの導入支援体制を強化｜株式会社AX

株式会社AX

株式会社AX（本社：福岡市中央区、代表取締役：石綿文太）では、Google Cloudが提供する新資格「Generative AI Leader」の社内取得を全社的に推進しています。

生成AI活用を支える社内基盤づくりと安全性強化を目的に、2025年末までにAI導入支援を担う全AIコンサルタントが資格を取得予定。より高い専門性と信頼性を備えた支援体制の構築を目指します。

AIコンサルタント全員が「Generative AI Leader」を取得し、AIを“使う会社”から“導く会社”へ

生成AIの社会実装が進むいま、企業に求められているのは「AIツールを使うスキル」だけでなく、「AI導入を設計し、成果につなげる力」です。

AXでは、AIを活用するだけでなく、クライアントの“AI活用を導く”立場として、全AIコンサルタントがGoogle認定「Generative AI Leader」を取得します。

資格を通じて、生成AIの原理や安全性、業務活用戦略を体系的に学び、クライアント企業のAI導入をより戦略的にリードできる人材育成を進めています。

AXは今後も、「AIと働く社会を実現する」企業として、AIを“使う”から“変える”を体現していきます。

Google認定「Generative AI Leader」とは

「Generative AI Leader」は、Google Cloudが提供する公式資格で、生成AIをビジネスの現場で正しく活用し、導入をリードできる人材であることを証明します。

エンジニアに限らず、経営層・マネージャー・DX推進担当など“AI活用を組織として進める立場”の人を対象としており、生成AIの基礎理解から安全な活用設計、ビジネス応用戦略までを体系的に学びます。

取得者は、AIの仕組みとリスクを理解した上で、組織におけるAI導入の判断・設計・推進を担うスキルを有することが認定されます。

「AIでどう変えるか」を考える組織に

AXでは、法人向けAI研修「AX CAMP」や経営者向けAI実践プログラム「AX DIVE」を通じ、企業の業務効率化と価値創造を支援してきました。

「Generative AI Leader」の資格を通じて、AIコンサルタント全員が「AIを使う」だけでなく「AIで変化をつくる」リーダーとして、より高い水準の導入支援を実現します。

株式会社AX CEO 石綿文太コメント

「Generative AI Leader」は、まさに“AIで変化を起こす人”を育てる資格です。私たちはこの資格を社内で標準化し、誰もがAI導入を提案・実行できる組織を目指します。そして、AIと働く社会を実現していきます。

AIと働く組織づくりを、すべての現場へ

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。

今後も「AX CAMP」「AX DIVE」両プログラムを軸に、業種・規模を問わず“AIと働く組織づくり”を実現するパートナーとして、企業・個人のAI導入に伴走してまいります。

AX CAMP詳細はこちら :https://a-x.inc/downloadAX DIVE詳細はこちら :https://a-x.inc/download-1

【会社概要】

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

事業内容

・AI研修/開発事業

・広告代理業

・組織開発コンサルティング業

・有料人材紹介事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960