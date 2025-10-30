累計会員数1400名突破 | 審査制コミュニティ「TOKYO TRIP」都内最大級のアクアリウムレストランにて大人の仮装ハロウィンパーティーを開催

株式会社ONE LIKE

国内最大級の審査制コミュニティ『TOKYO TRIP』は、2025年10月25日（土）、新宿ライムにてハロウィンパーティーを開催しました。仮装や季節感あふれる演出に包まれた空間の中で、会員同士が自然に会話や交流を深める、特別で華やかな一夜となりました。



▼TOKYO TRIP 公式HPはこちら

https://tokyotrip.jp/lp/community/



TOKYO TRIPは、SNS総フォロワー数100万人超を誇る株式会社ONE LIKEが企画・運営する、東京発の審査制コミュニティです。外資コンサル、webマーケ、ITエンジニアの他、美容関連、看護師など、さまざまな職業の東京を舞台に生きる20代の交流イベントを毎月開催しています。

今回開催されたハロウィンイベントでは、総勢約60名が集まり、仮装と季節限定スイーツで彩られた大人の夜を楽しみながら、秋の夜を華やかに彩る特別なひとときを過ごしました。

〈イベントハイライト〉

♦︎ハロウィンの雰囲気に浸りながら、新しい出会いと特別な時間を楽しむ夜

今回は、会員様同士が自然に会話を楽しみながら交流を深められるよう、席替えを複数回実施。初対面でも気軽に話しかけやすい雰囲気で、同性代の参加者同士自然と交流が深まる時間となりました。

♦︎仮装アイテムで彩る、大人のハロウィン空間

会場もハロウィン仕様の装飾やライトアップに包まれ、非日常感漂う空間に。参加者もカチューシャやフェイスシールなどの仮装アイテムで季節を楽しみながら、ハロウィンらしい華やかな雰囲気の中、お酒と食を囲んで会話が弾むひとときに。

「ただの出会い」ではなく、“同じ価値観を共有する人と過ごす上質な時間”として、TOKYO TRIPならではの特別感を体現したイベントとなりました。

【イベント参加者の声】

▼TOKYO TRIPならではの声も▼

・初参加でしたが、席替えが多く設定されていて、自然にいろんな方と話せる雰囲気が楽しかったです！

・同じ趣味や関心ごとの話題で盛り上がり、初対面でも気軽に交流できました。

・ハロウィン仕様のカチューシャやスイーツで非日常感を味わえ、特別な夜を楽しめました。クリスマスイベントも楽しみにしています。

【次回のイベント告知】

次回のイベントは、11月初旬に開催予定の2周年記念イベントを開催。銀座のホテル最上階を貸し切り、約70名の規模で特別な一夜を予定しています。また、12月には、昨年大好評を博したクリスマスイベントも開催予定です。華やかな装飾や季節感あふれる演出で、会員同士が自然に交流できる特別な時間を提供する予定です。

TOKYO TRIPは、今後も会員が安心して交流できるリアルな出会いの場を提供してまいります。詳細が気になる方は、下記公式インスタグラムよりご確認ください。

▼TOKYO TRIP 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/tokyotrip_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/tokyotrip_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)



♦︎TOKYO TRIPとは

TOKYO TRIPは、SNSにて総フォロワー100万人を超えるメディア運用を行う、株式会社ONE LIKEが運営する、20代男女のための審査制コミュニティです。「 学校・職場以外の人と繋がれる第三の居場所 」として、様々な職種の社会人をはじめ、モデルやインフルエンサー、経営者などそれぞれの分野で活躍する人々が集い、普段の生活では出会えない人と自然な形で交流できる機会を提供しています。どの方にも安心してお楽しみいただけるよう、入会時には審査が必要になります。会員様の多くは、グルメやトレンドなどに感度の高い首都圏の大人たち。洗練された空間で、価値観の合う人々と特別な時間をお楽しみいただけます。ご興味のある方は、運営一同、ご参加をお待ちしております。



＜ CONTENTS ＞



１.会員限定参加の特別イベント

厳選されたロケーションで充実する大人の交流

月に1～2回、厳選されたお洒落なお店や季節ごとの特別なスポットで開催される会員限定イベント。夏は花火鑑賞やBBQ、秋はハロウィンイベント、冬はクリスマスパーティーなど、季節毎に特別な体験が楽しめます。初めて参加される方は緊張されることも多いですが、運営側のサポートや交流企画があるため、イベント後には「すごく馴染みやすくて楽しかったです」「来週一緒にカフェに行くことになりました」など嬉しいお声もいただき、コミュニティ内で自然な交流が生まれています。

２.提携店舗サービス

TOKYO TRIPの提携店舗が最大50%OFFで利用できる

TOKYO TRIP会員様限定で、 提携店舗にて最大50%OFFの特別クーポンをご利用いただけます。カジュアルに利用できるダイニングBARから、記念日にもピッタリな高級レストランまで、シーンに合わせたお店を選ぶことができます。その他、人気レストランの特等席を優遇的に予約できる特別サービスなど、会員様だけがご利用いただけるプレミアムなグルメ体験をぜひお楽しみください。

３. TOKYO TRIP CLUB

「気軽にご飯やカフェに行ける友達がほしい」という会員様の声にお応えして、“グルメ同行者募集チャンネル”を開設。気になるカフェやレストランに行きたい際に、このチャンネルでメンバーを募集し、DMでやり取りをしてすぐに予定を調整いただけます。大人数のイベントとはまた違った、少人数だからこその落ち着いた交流が楽しめる点が魅力となっています。「ちょうど行きたかったお店だったので参加しました！」「イベントよりも自然に話せて、すごく仲良くなれました」など嬉しいお声も多く、日常の中で新しいつながりを築けるきっかけとして人気を集めています。

TOKYO TRIPでは、職種や年齢の垣根を越えた大人たちが自然に繋がり、特別な時間を共有するきっかけをご提供しています。自身の可能性を広げる新しい出会いと、ここにしかない体験を通じて、皆さまの毎日を今よりさらに豊かに、彩りあるものに。

あなたもTOKYO TRIPで、新しい日々に触れてみてください。



ぜひ、TOKYO TRIPで価値観の合う人との出会いや、大人ならではのリアルなつながりをお楽しみください。

メディア様向け

【取材等のお問い合わせ先】

TOKYO TRIP

広報担当：小林、永津

メールアドレス：tokyotrip@onelike.jp



TOKYO TRIP 公式ウェブサイト

https://ryutokyospot.com/lp/community/

TOKYO TRIP 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/tokyotrip_official/?locale=no



TOKYO TRIP 運営者Instagram

♦︎りゅう (tokyo__date) https://www.instagram.com/tokyo__date/

♦︎イチ (ichi_tokyo_date) https://www.instagram.com/ichi_tokyo_date/