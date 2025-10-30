Aruga株式会社と日本ブラインドサッカー協会が、競技力向上パートナー契約を締結

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（東京都新宿区・理事長：金子久子、以下JBFA）は、Aruga株式会社（茨城県つくば市・代表取締役：下園良太、以下Aruga）と競技力向上パートナー契約を締結しました。契約期間は2025年10月1日から2026年9月30日までの1年間で、ブラインドサッカー女子日本代表強化指定選手に対し、デジタル版練習ノートBuildアプリをご提供いただきます。

●Aruga株式会社について

Aruga株式会社は、「スポーツを通じて、生き抜く力を育む」というビジョンのもと、活動を展開しています。

同社が開発・運営する「Build」は、AIを用いて、目標の設定から実行、振り返り、改善までを可視化・習慣化できるデジタル版練習ノートです。

多くの部活動や育成型クラブチームで導入が進んでおり、指導者・選手双方にとって成長を促すサービスとして支持を集めています。

公式サイト：https://buildsports.jp/

代表取締役 下園 良太のコメント

このたび、日本ブラインドサッカー協会（JBFA）様と共に、スポーツを通じて“人が成長する力”を育む環境づくりに取り組めることを大変光栄に思います。視覚に頼らない競技だからこそ生まれる「コミュニケーション」や「挑戦の姿勢」は、まさにBuildが大切にしている“自ら考え、行動する力”そのものです。

今回の取り組みに向けて、音声読み上げの機能を強化し、視覚に頼らないご利用も可能となりました。引き続き、Buildのテクノロジーを通じて、選手の皆様の成長に貢献できれば幸いです。

●NPO法人日本ブラインドサッカー協会について

JBFAは、ブラインドサッカー及びロービジョンフットサルを統括する中央競技団体で、「視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会の実現」をビジョンに掲げ活動しています。競技普及・強化活動と並行して、競技特性を活かした健常者向けのダイバーシティ教育プログラムを展開しています。2018年度朝日スポーツ賞受賞。

詳しくは、弊会ホームページ（ http://www.b-soccer.jp ）をご覧ください。

理事長 金子 久子のコメント

この度、Aruga株式会社と競技力向上パートナー契約を締結できたことを心より嬉しく思います。

スポーツテックの力を持用いてアスリート個人やチームの成長を図り「スポーツを通じて生き抜く力を育む」ということに共に取り組んでいけること、大変心強く感じています。

同社が提供する手軽に活用できるアプリケーションツールは、選手個々、そしてチーム全体の成長を力強く後押ししてくれるものと確信しております。ブラインドサッカー女子日本代表が世界一を目指す上で、多くのアスリートから支持を集めるサービスを活用し、プレーの質の向上、心身のコンディション維持・向上、さらにはチーム力の最大化に繋がることを大いに期待しています。

弊会が掲げる「ブラインドサッカーを通じて 視覚障がい者と健常者が 当たり前に混ざり合う社会を実現すること」というビジョン達成へ向け、このパートナーシップを通じて、ブラインドサッカーの普及と発展、そして競技力の更なる高みを目指していけるよう、Aruga株式会社と共にこの新たな挑戦に取り組んでまいります。