大迫傑選手とfundnoteがともに考える「アスリートの自己経営」――現役も引退後も、“挑戦を続ける力”を支える特設ページを公開

独立系運用会社であるfundnote株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：渡辺克真 以下、当社)はプロマラソンランナーの大迫傑選手とアスリートの‟自己経営”をともに考える特設ページを公開しました。



大迫傑×fundnote特設ページはこちら▽

https://www.fundnote.co.jp/athlete/(https://www.fundnote.co.jp/athlete/)





42.195kmという長い道のりを走り抜く覚悟。そして、引退後も続く人生というマラソン。現役・引退を問わず、自らの未来を主体的にデザインする「自己経営」という考え方を、挑戦を続けるアスリートの皆様へ、当社は大迫選手とともに発信していきます。

「あと1mmのために」「あと0.1秒のために」「最高の景色を見るために」

限界を超えようと努力を重ねるアスリートの皆様の姿勢に、当社は深い敬意を抱いています。



しかしスポーツを全うするだけで、本当に“自己経営”ができているのか。

アスリートが人生という長い道のりを走り続けるために、

当社は「資産形成」という観点から寄り添い、伴走していくことを目指しています。

今回公開する特設ページでは、大迫傑選手が実際にfundnoteで運用を行っている様子や投資の必要性について考えるコラム、ご一緒に体を動かすイベントの情報なども発信していきます。

大迫傑選手 コメント

僕自身、プロアスリートとしての収入には期限がある事を常に意識しながら、

これまで資産運用に関しても勉強してきました。

一方でアスリートの多くは人生の大半の時間を自分自身と競技と向き合っており、「どこに投資すればいいのか」「誰に相談すればいいのか」といった悩みを抱えることも少なくありません。

だからこそ、現役アスリートである僕が発信することに意味があると考え

今回、このページを立ち上げました。

アスリートに限らず、社会で日々頑張る皆さんにとっても、「お金」と「自分自身」に向き合うきっかけになれば嬉しいです。

■特設ページ公開記念キャンペーン実施中

fundnoteでは、本特設ページの公開を記念し、10月30日～11月30日までの期間中にご応募いただいた方の中から、抽選で10名様にfundnoteオリジナルTシャツをプレゼントいたします。

投資信託のご購入有無にかかわらず、どなたでもご応募いただけます。



fundnoteオリジナルTシャツプレゼントキャンペーン 詳細・応募はこちら▽

https://www.fundnote.co.jp/?p=11812(https://www.fundnote.co.jp/?p=11812)



