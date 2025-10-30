【オンラインセミナー】「SBTs for Natureの最新動向２.～早期対応に向けた新たな経路と目標の拡大について～」を11/18（火）に開催

八千代エンジニヤリング株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長執行役員：高橋 努）は、無料オンラインセミナー「SBTs for Natureの最新動向２.～早期対応に向けた新たな経路と目標の拡大について～」を11月18日（火）に開催します。

詳細はこちら >>> https://sustainability-navi.com/seminar/049/

近年、人間の活動による負荷が原因で、自然環境が急速に劣化していると言われています。これを食い止めるためには、企業が事業活動に伴う自然への負荷を回避・低減するとともに、自然を回復させるための行動をとることが不可欠であり、これらに関する目標設定のフレームワークとして、「Science-Based Targets for Nature」（通称：SBTs for Nature）の開発が進められています。

SBTs for Natureは、2023年7月公開のガイダンスにより、Freshwater（淡水）とLand（土地利用）に関する目標の設定手法が示されましたが、2025年10月現在までに、さまざまな進捗がみられています。例えば、SBTs for Natureの早期対応が可能となるように、バリューチェーンの評価を行う際に加速化経路を適用することで、対象範囲を限定できるようになりました。また、FreshwaterとLandのv2ガイダンス（ドラフト版）が公開され、目標の対象が地下水利用や土壌の質などに拡大されることとなりました。

そこで本セミナーでは、加速化経路によってどのように対象範囲を限定できるようになったのか、FreshwaterとLandのv2ガイダンスにより目標の対象がどのように拡大されたのかといった、SBTs for Natureの理解と導入に役立つ最新動向をご紹介します。

下記のような課題を感じる企業の担当者さまにおすすめです

開催概要

- SBTs for Natureの認定取得、またはSBTs for Natureに沿った目標設定を目指したい- 自然分野の取り組みでリーダーシップを発揮したい- SBTs for Natureの最新動向を把握したい- 自然分野の先進的な取組みやSBTs for Natureにご興味のある方

セミナー名：SBTs for Natureの最新動向２.～早期対応に向けた新たな経路と目標の拡大について～

日時：2025年11月18日（火） 11:00 ～ 11:55

会場： オンライン（Zoom）

講演者：八千代エンジニヤリング株式会社 事業開発本部 サステナビリティサービス部 コンサルタント 佐藤 怜

参加費：無料

参加方法：11月18日（火）10:30までに以下フォームよりお申し込みください。

https://sustainability-navi.com/seminar/049/

※個別面談は随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお申し込みください。

※同業者の方および個人のお申し込みはご遠慮いただいております。ご了承ください。

タイムテーブル

11:00～11:05

主催者挨拶

八千代エンジニヤリング株式会社 谷口 みなみ

11:05～11:45

「SBTs for Natureの最新動向２. ～早期対応に向けた新たな経路と目標の拡大について～」

八千代エンジニヤリング株式会社 佐藤 怜

11:45～11:55

質疑応答

講演者経歴

八千代エンジニヤリング株式会社

コンサルタント 佐藤 怜

大学院では水文学を専攻。

入社後、地方自治体の水資源保全計画策定のコンサルティングに従事。現在は、TNFDやSBTs for Natureの他、水リスク評価、水目標設定、環境方針策定、GHG算定などの支援を中心に、チームをリード。

SBTN開発プログラムやTNFDフォーラムに弊社代表として参加。

セミナーに関するお問い合わせ

八千代エンジニヤリング（株） サステナビリティNavi

03-5822-6800 | sustainability-navi@yachiyo-eng.co.jp

サステナビリティNaviとは

企業のサステナビリティ問題をまとめて解決するサービス「サステナビリティNavi」

URL：https://sustainability-navi.com

サステナビリティに関する主な支援テーマは、気候変動、水リスク、生物多様性、資源循環です。これらの各テーマに対し、調査・評価、方針・戦略策定、情報開示を中心にご支援します。また、これらに加え、調査結果を踏まえた企業ブランディングや企業・地域・行政の連携支援など、課題やニーズに合わせ、さまざまなご支援を行っています。