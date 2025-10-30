“大人チア”が日本を元気に！全国最大級の大人チアダンススクール＆チーム『Passions』が3周年を迎え、活動エリアを拡大

Passions

日本最大級の大人チアダンススクール『Passions（パッションズ）』（代表：小池恵、本部：東京都港区）は、全国で「大人になってもチアダンスを楽しみたい女性」が集うチームとして設立され、2025年10月に3周年を迎えました。関東・関西エリアを中心に活動を広げ、“大人チア”という新しいカルチャーを全国に発信しています。「女性の社会進出」「ウェルビーイング」などの観点からも注目されており、チアを通じた新しい大人女性のライフスタイルとして関心を集めています。

■「大人チア」という新しいカルチャー

元プロからアマチュアまで総勢100名を超えるチームのチアリーダー達が一同に集結

かつてチアリーダーに憧れていた大人女性たちが、もう一度ステージで輝ける場所として誕生したのが『Passions』。

「大人になってもチアを楽しめる社会をつくる」をテーマに、20代～50代の女性が全国から集まり、笑顔とエネルギーで会場を盛り上げています。

代表のMegumiは、プロバスケットボールチーム専属チアとして活動後、指導・育成の分野に転身。

“大人が輝けるチア文化”を広めるべくPassionsを設立しました。

“チア＝若い世代のもの”という常識を変え、「大人チア」という言葉がひとつのカルチャーとして広がりつつあります。

■全国最大級のチーム規模へ

設立から約3年で100名を超えるメンバーが参加。

プロスポーツリーグや地域フェス、企業イベントなど、年間を通して多数のステージに出演しています。

初心者から経験者まで幅広い層が在籍し、「もう一度輝ける場所（サードプレイス）」として広く支持を集めています。

口コミ評価も高く、コミュニティの温かさと一体感がPassionsの大きな魅力です。

■関東・関西で活動拠点を拡大。東京・神奈川・大阪・京都を中心にスクールを展開

圧倒的なパフォーマンスに試合会場が沸く

地域ごとに特色ある活動を行い、イベント出演を通じて地域活性化にも貢献。

今後は全国への展開も視野に入れ、より多くの女性がチアを通じて輝ける社会を目指していきます。

■“応援する人も応援される”世界を目指して

我々Passionsのユニークな点は、チアリーダーとファンが一体となって作る“応援の循環”です。

チアリーダーが「誰かを応援する存在」でありながら、同時に「応援される存在」でもあるという新しいカルチャーを具現化しております。

Passionsを応援してくださるファンとのつながりを大切にし、イベントには遠方から応援に訪れる方も多く、温かく熱量ある独自のコミュニティを築いています。

ファンから大歓声を受けるPassionsのメンバーたち

■代表コメント

「Passionsは、大好きなチアに情熱を注ぐ女性たちが、心から輝ける場所を作りたいという想いから生まれました。

設立当初、東京でのみ活動していましたが、2025年現在関西にも拠点を広げ、日本最大級のプロアマ混合チアダンスチームへと成長することができました。

Passionsは、“大人こそ好きなことをしよう”をモットーに、これからもチアを愛する女性たちの情熱に応え、一人ひとりが輝ける場所であり続けます。」

■今後の展開

（Passions 代表 Megumi ）

・全国主要都市への拠点拡大

・企業向け「応援カルチャー」サービスの提供

・プロチアリーダー・元ダンサーの講師採用強化

Passionsは「大人チア文化」を広め、「大人チアプロジェクト」として、地域や企業と連携しながら、今後も“応援の力で日本を明るくする”活動を推進していきます。

■Passions（パッションズ）について

設立：2022年 10月



活動拠点：東京・神奈川・大阪・京都



会員数：100名超（2025年10月時点）



主な出演：地域フェス・企業イベント・プロスポーツリーグなど



口コミ評価：5.0（Googleクチコミ）



公式サイト：https://www.passions-cheerleaders.com/(https://www.passions-cheerleaders.com/)



公式Instagram：https://www.instagram.com/passions_cheer(https://www.instagram.com/passions_cheer)

■法人・メディア向け お問い合わせ先

Passions広報事務局 担当 高橋

E-mail：passions.cheerleaders@gmail.com

■代表 お問い合わせ先

代表Instagram：https://www.instagram.com/shiromegu_/(https://www.instagram.com/shiromegu_/)

※なお本アカウントでの発言は、すべて代表（または氏名）個人の見解であり、所属する会社・組織の公式な見解や立場を示すものではありません。

■体験レッスン・チームへの参加についてのお問い合わせ先

公式サイトもしくは公式instagramのDMよりご連絡ください

公式サイト：https://www.passions-cheerleaders.com/(https://www.passions-cheerleaders.com/)

公式instagram：https://www.instagram.com/passions_cheer/(https://www.instagram.com/passions_cheer/)



