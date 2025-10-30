COELU株式会社、公式noteを開設

COELU株式会社

営業・マーケティング領域における戦略設計・実働・育成を一気通貫で支援するCOELU株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太）は、採用広報および企業文化発信を目的に、公式noteを開設いたしました。

本noteでは、「COELUの旗手」をテーマに、COELUが掲げる理念やメンバーの挑戦、事業の裏側を通して、第二創業期を迎えた企業の“リアル”を発信していきます。

公式noteはこちらから :https://note.com/coelu_inc

公式note開設の背景

COELUは創業以来、「企業のトップライン成長に直結する成果」を掲げ、営業・マーケティング支援の現場で170社以上の成長企業を支援してきました。

2025年には社名を「COELU株式会社」へ変更し、第二創業期としてブランディング・採用戦略を再構築。“挑戦が循環する組織”をテーマに、事業・文化・人を横断した新たな成長フェーズへと歩みを進めています。

今回の公式note開設は、組織が変化していく過程や、メンバー一人ひとりの思想・挑戦を発信することで、COELUが大切にするカルチャーを社内外に共有し、採用力とブランド力の双方を高める取り組みの一環です。

noteで発信する主なテーマ

カルチャー：第二創業期を支えるCOELUメンバーの働き方・思想・組織づくり

採用・育成：次世代リーダーのキャリアや育成制度、働く環境について

第一弾として、代表および3名のメンバーインタビューを公開しています。

代表コメント

「COELUのnoteは、単なる広報媒体ではなく、“挑戦の旗”を掲げる場所です。 社員の言葉、事業の成長過程、そして会社としての理想像をリアルに発信し、 COELUがどのような思想で走っているのかを感じてもらえるメディアにしたいと思っています。」

― 代表取締役社長 三浦 航太

会社概要

社名：COELU株式会社（コエル）

本社：東京都渋谷区渋谷二丁目9番8号 CIRCLES渋谷8階

代表者：代表取締役社長 三浦航太

事業内容：営業・マーケティング支援事業

URL：https://www.coelu.co.jp/