株式会社100、「人×AIで実現する1to1ナーチャリング」共催ウェビナーを開催

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援と、AIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、株式会社グロースソイル、株式会社OPTEMOと共催で、「人×AIで実現する1to1ナーチャリング」 をテーマとした無料オンラインウェビナーを2025年11月12日（水）に開催します。

“いいコンテンツ”が届かない時代に、必要なのは「文脈理解」

ウェビナーに申し込む :https://growth-soil.co.jp/seminar/251112

コンテンツの量は増え続けているのに、読まれない・届かない――。顧客の関心が細分化し、購買行動が複雑化する中で、ターゲティングや配信タイミングを最適化するだけでは、成果につながりにくくなっています。

AIの進化により、マーケティングや営業の現場では、顧客データの収集・分析・自動化がこれまでになく容易になりました。しかし、AIの価値は単なる効率化ではありません。人が把握しきれない顧客の“意図”や“文脈”を補い、より自然で継続的な関係を築けるようになったことこそが、AIの真価です。本ウェビナーでは、その実践的なアプローチを、現場の事例とともに紹介します。

本ウェビナーについて

本ウェビナーでは、AIを「自動化ツール」ではなく「文脈理解の補助線」として活用し、企業が“選ばれる存在”になるための1to1ナーチャリング設計を、実践事例とともに解説します。マーケティング・営業・コンテンツ制作の最前線で活動する株式会社100、株式会社OPTEMO、株式会社グロースソイルの3社が登壇。AIと人の協奏によるナーチャリングの新モデルを紹介します。

セミナープログラム

第一部：講義（12:00～12:30）

「1to1接客をマーケティングに ─ 見込み客から商談を生むAIを活用した仕組みづくり」

（株式会社100 代表取締役 田村 慶）

「人×AIで実現するナーチャリングコンテンツのつくり方」

（株式会社グロースソイル 代表取締役 岩野 航平 氏）

「“準顕在層”を商談へと引き上げるWeb営業のあり方」

（株式会社OPTEMO 代表取締役 小池 桃太郎 氏）

第二部：パネルディスカッション（12:30～13:00）

登壇3社によるディスカッション＆質疑応答

開催概要

このような方におすすめのウェビナーです- AIを活用し、より1to1に近いコミュニケーションを実現したい方- 人とAIがどのように協奏すると最大のパフォーマンスを発揮できるか知りたい方- コンテンツの競争が激化するなか、どのようにナーチャリングをすれば選ばれるのか知りたい方

タイトル：人×AIで実現する 1to1ナーチャリング

開催日時：2025年11月12日（水） 12:00～13:00

開催場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

申し込みページ：https://growth-soil.co.jp/seminar/251112

株式会社100 登壇内容

講演テーマ

「1to1接客をマーケティングに - 見込み客から商談を生むAI活用の仕組みづくり」

AIを活用した顧客理解の再構築と商談創出の仕組みをテーマに、次の3ステップで実践的なアプローチを解説します。

Step1：AIで顧客を“深く”知る - データ分析から顧客インサイトを発見

Step2：AIでアプローチを“最適化”する - パーソナライズ施策で商談効率を向上

Step3：AIが顧客に“寄り添う” - 自動接点を活用した長期的な関係構築

さらに、2025年のHubSpot最新AI「Breeze」を例に、人とAIが協業するマーケティングチームの未来像を提示します。

登壇者紹介

株式会社100 代表取締役

田村 慶（たむら けい）

2005年Web制作会社として株式会社24-7（現DXディライト）を創業。2012年からHubSpotのパートナー事業を開始、2018年に株式会社ラバブルマーケティンググループに全株譲渡し代表を退任。2018年、株式会社100（ハンドレッド）を創業し、2019年からHubSpot CRMを活用したマーケティング、営業プロセスの改善、Webサイト構築など、顧客接点のDX支援をスタート。2023年8月にアジア初のHubSpot Elite パートナー認定。国内初のHubSpot Community Champion、HubSpot認定トレーナー資格取得。HubSpotユーザーグループ「Japan HUG」の運営者として、HubSpotユーザーコミュニティーの拡大に寄与。HubSpot歴13年。

■ 株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpot導入・活用支援、AI活用支援（HubSpot Breeze）、HubSpotトレーニング、RevOps体制構築支援、HubSpotを活用したマーケティング・営業・サポート業務のDX支援、営業・マーケティングコンテンツ制作、ウェブサイト構築、CRM開発、システム連携

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして企業の成長を支援しています。特に生成AIやBreezeを活用した業務効率化、AIエージェントによる顧客対応の自動化、ナレッジ基盤の整備など、AIと人の協働による新しいビジネスオペレーション設計に注力しています。

HubSpotの全製品（Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Data Hub）に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定から、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発までを担当者目線でサポート。SMBからエンタープライズまで幅広い企業のAI活用とCRM定着化を後押ししています。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。Japan HUG（HubSpotユーザーグループ）の運営事務局として、国内のHubSpot活用とAI導入推進に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本