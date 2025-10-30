第3回「PDハロウィ～ンフェス2025」開催報告 ～一緒に笑えば、もう仲間～

特定非営利活動法人コントロールPDダンス後参加者全員で記念写真

2025年10月18日（土）、神戸市北区・しあわせの村にて、パーキンソン病（以下PD）当事者と家族、一般、医療関係者、学生、ボランティアらが参加する「第3回PDハロウィ～ンフェス2025」が開催されました。主催はパーキンソン病支援団体 NPO法人コントロールPD。本イベントは「パーキンソン病の早期発見と理解促進」「当事者と社会の自然な交流」を目的に、毎年秋に開催されています。

非日常を楽しみながら、疾患理解を広げる

コントロールPDの団体名には、パーキンソン病と診断されても、病を上手くコントロールして、その人らしく生活して欲しいという願いが込められています。毎年ハロウィンの時期に開催する啓発イベントでは、「仮装で参加する」というユニークな条件を設け、誰もが楽しめる空気の中で、参加者同士が自然に交流できる工夫をしています。今年は全国15都道府県、海外（ハワイ、オーストリア）からも参加があり、合計210名が参加。

当事者からの発信、若い世代との共創：

１.PD 当事者が考えたヘルプカードの発表

パーキンソン病の症状は、100人100通りで、個々に症状や薬の効きが異なります。

服薬していても動けない方もいて、心配する周りに状態をうまく伝えるのが難しい時もあります。

パーキンソン病に特化したヘルプカード「どしたん？カード」は、そんな時に伝えたい情報を指し示せたり、パーキンソン病の症状について分かり易く説明しているのが特徴です。

どしたんカード表紙裏表紙 対応を指し示せる

２.同志社女子大学生PD啓発アニメーションの上映（協力：認定NPO 法人てんびん）

学生が一年をかけて社会課題として学んだ「パーキンソン病への偏見」。アニメーションを通して

多くの方に理解して欲しいという作品の一部を発表して頂きました。どの作品も思いやりにあふれていました。

アニメーション上映和太鼓演奏３.流通科学大学 和太鼓部

素晴らしい演奏にエネルギーを頂きました。

この日の為に何度も打ち合わせを重ねて、実現した和太鼓でのストレッチ。

太鼓の音で、普段よりもダイナミックな動きを引き出すことができました。

響き渡る太鼓を身体で感じ、会場が一つになる

瞬間でした。

ダンスや啓発ウォーク

啓発ウォークでは、お互いのネームカードにサインし合うなど、交流の工夫をしました。仮装の投票も

この時間を利用して行われました。仮装がきっかけで、あちらこちで輪が出来ていました。

仮装大賞

参加者全員でイベントの日まで練習したダンス 一体感は圧巻でした！！思い思いの仮装で啓発ウォーク三重県からご夫婦で、この日の為に仮装を考えて参加されました。参加者の投票で決定！！

今年の仮装大賞は、参加者の投票で決まりました。見事に大賞に輝いたのは、手作り衣装で56票を獲得した三重県の「サナカッパ」さん。



そのほか、企業が選ぶ「子供賞」「スマイル賞」「豪華で賞」など7部門で表彰が行われました。

子供で賞

スマイル賞

豪華で賞

癒されま賞

お昼休みには、ロックステデイボクシングと和太鼓の体験コーナー

昼休みも多くの人が、体験を通して交流をしました。ロックステデイボクシングとは、アメリカ発のパーキンソン病に特化したボクシングプログラムです。

初めてのボクシングに、和太鼓。子供も大人もいい表情でホール内は、熱気に包まれていました。

午後からは、共に学ぼう

PD当事者の方もご家族もパ～ンチ！！大学生のリードで三・三・七拍子～今回は、企業ブースだけではなくPD当事者による展示やワークショップ（書字リハビリ・手芸など）が行われ、「共に生きる社会」の実現を肌で感じる時間となりました。PDチャリ部

ペダルこぎチャレンジ

どない屋

PD 当事者の語り場

HELLOPD！

PD当事者と家族のラジオ

富豪にチャレンジ

PD家族が中心のコーナー

手芸部

ハロウィンリース作り

書字リハビリ

小文字対策のリハビリ

PDカルタ

PD当事者の作成したカルタ

軽音部

共に歌おう

フィナーレ

最後まで多くの方が残りました。俳句選句の賞の発表や合唱。そして最後は再びダンス！！

アンケート結果（抜粋）

皆でフィナーレ！！どの顔もいい笑顔

「パーキンソン病について知るきっかけになった」：92.6%

「イベントが楽しかった」：100%

「また参加したい」：97.6%

「しあわせの村は良かった」：99%

多くの参加者が「また来年も参加したい」と回答し、継続開催への期待が高まっています。

協賛・後援

本イベントは、神戸市地域課題に取り組むNPO等の補助事業に採択され、以下の団体・企業にご協力いただきました。

後援：神戸市、全国パーキンソン病友の会兵庫県支部、神戸市難病団体連絡協議会

協賛企業・団体（一部抜粋）：

生活協同組合コープこうべ／CYBERDYNE株式会社／株式会社あじかん／株式会社ピュア・クリオ／医療法人篤友会／株式会社サンウェルズ／株式会社サイエンスタッフ／株式会社ポート・リハビリサービス／一般社団法人LYKKE／認定NPO 法人てんびん他

主催者コメント

『一緒に笑えば、もう仲間』というテーマの通り、笑顔が溢れる1日になりました。

全国から集まった仲間たちが再会を喜び合い、また新たなつながりも生まれました。

これからも“知ることから始まる理解”を大切に、活動を続けていきます。

- NPO法人コントロールPD 代表

今後の展開

コントロールPDでは、今後も週に一度のパーキンソン病に関する情報をYouTube で配信、PD当事者の方々と直接お目にかかるオフ会の開催、啓発イベントを継続して行う予定です。

次回啓発イベント開催は2026年10月24日土曜日を予定。

詳細は公式サイト・YouTubeチャンネルで随時発表します。

■団体概要

団体名：特定非営利活動法人コントロールPD

所在地：兵庫県神戸市

代表者：津野 明美

公式サイト：https://controlpd.org

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ControlPD