イタリア家具ブランド「connubia」日本在庫カタログ2026発行

CALLIGARIS JAPAN 有限会社

イタリアの家具ブランド・connubiaの日本支社カリガリスジャパンは、このたび日本国内在庫モデルを掲載したQuick Ship Program Japanカタログ2026版を発行し、全国の正規販売代理店へ順次発送開始いたしました。

本コレクションでは、トレンドカラーであるベージュをはじめ、アースカラーを中心としたモデルのラインナップを昨年よりもさらに充実させました。カジュアルな中にも落ち着きを感じさせるカラーリングで、日常のさまざまなシーンにコーディネートしやすいコレクションとなっております。

また、ブランドのベストセラーモデルである「NEWYORKチェア」は発売20周年を迎え、記念モデル「NY ANNIVERSARY」をイタリア受注生産カラーにて国内在庫モデルに追加。人気シリーズに新たな選択肢が加わりました。

＜全国の販売取扱店はこちら↓＞

official partner shops

https://stores.calligaris.com/en

what's "connubia"

2016年に発足。

100年にわたる歴史の中で、職人の専門知識と最新のイノベーションを巧みに融合させ、常に進化を続けてきたブランド「Calligaris（カリガリス）」と同じ企業グループに属するブランドです。

「connubia（コヌビア）」は、現代的で多用途に使える製品を展開し、あらゆる空間を多彩なライフシーンへと変化させ、人々が心地よく日々を共に過ごすことができる場所を提案します。

ブランド名“connubia”は、ラテン語の「connubium（結び・婚姻）」や英語の「combine（組み合わせる）」といった“結び”の言葉からインスピレーションを得ています。人と人、モノと空間を結びつけ、新たなコミュニティを生み出すことをブランドの精神としています。

Quick Ship Program

通常、イタリア本国から輸送される家具は、海上コンテナを使用し、日本到着までに約3～4か月を要します。

カリガリス・ジャパンでは、国内倉庫に日本市場に適したアイテムを厳選し、在庫モデルとしてご注文から短納期でご提供できる体制を整えています。

また、毎年イタリアのトレンドを踏襲しながら、日本のマーケットニーズに合わせたセレクションへとアップデートを重ねています。

PDFカタログのダウンロードはこちらから :https://www.dropbox.com/scl/fi/9io38ytf0qavsksxoid16/QSP-JP-Connubia-2026.pdf?rlkey=cq3udftzmcv6h1abr5kp75ret&st=zeaotqbz&dl=0

＜本件に関するお問い合わせ先＞

calligaris japan y.k.

〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 KFM 6S-13

t: 078-854-6120 e-mail：press@calligaris.co.jp

global site: https://connubia.com/en

instagram: https://www.instagram.com/connubia.japan/