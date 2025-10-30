日本郵便株式会社

日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 小池 信也）は、2025年11月1日（土）から「ゆうパックスマホ割で送れば、ゆうゆうポイント5倍プレゼント」、同年12月1日（月）から「ゆうパックで送って、抽せんで総額1億円相当のポイントプレゼント」を実施します。

■「ゆうパックスマホ割で送れば、ゆうゆうポイント5倍プレゼント」

1 概要

対象期間中に、郵便局アプリの「ゆうパックスマホ割」（注1）を使ってゆうパックを発送（郵便局アプリ内の「カード事前決済で作成」により作成した送り状で発送）すると、運賃100円（税込）につき通常1ポイント貯まるゆうゆうポイントを、もれなく5倍（運賃100円（税込）につき5ポイント）プレゼントします。

※「ゆうパックスマホ割」による割引後の運賃に対して付与されるポイントが、通常の5倍と

なります。

※ ゆうゆうポイントは、荷物の発送を完了した日から最短3営業日後を目安に付与されます。

（場合により遅れることがあります。）

※ ファミロッカーやPUDOステーションでの発送も対象です。

※ 「ゆうパックスマホ割」以外のサービス利用や商品の購入で得られるゆうゆうポイントや、

郵便局窓口での会員証提示により付与されるポイント、来局ポイントは対象外です。

※ 発送後に荷物のサイズ変更などが発生した場合、一度付与したポイント数を変更する場合が

あります。

※ この企画により付与されるポイントは通常ポイントです。

※ ゆうゆうポイントの諸条件については以下の「ゆうゆうポイントサイト」をご覧ください。

https://site.jppt.pf.japanpost.jp/about

2 対象期間

2025年11月1日（土）～同年12月31日（水）

（注1）「ゆうパックスマホ割」とは？

郵便局アプリ内の「カード事前決済で作成」によってクレジットカード事前決済を行い、作成いただいた送り状で、ゆうパックを発送することで基本運賃が180円割引になります。

また、年間10個以上発送するとさらに10％割引になります。ゆうゆうポイントも貯まります。

※ サービスのご利用には郵便局アプリにゆうIDでログインする必要があります。

※ 郵便局・ファミロッカー・PUDOステーションから荷物を発送する場合のみご利用いただけます。

※ 【持込割引】【同一あて先割引】【複数口割引】は適用されません。

「ゆうパックスマホ割」の詳細は以下をご参照ください。

https://www.lp.jpapp.pf.japanpost.jp/service/sumahowari/

■「ゆうパックで送って、抽せんで総額1億円相当のポイントプレゼント」

1 概要

期間中に、郵便局（集荷を含みます。以下同じ。）、提携コンビニエンスストア、その他のゆうパック取扱所などでゆうパックを発送（注2）すると、ご希望のポイント（ゆうゆうポイントまたは共通ポイント）（注3）を毎月抽せんでプレゼントします。郵便局アプリの「ゆうパックスマホ割」を使ってゆうパックを発送すると、当せん確率が2倍になります。

【当せんポイント数／当せん者数】

期間中、抽せんで1,000ポイントを毎月10,000名（合計40,000名）さまに、5,000ポイントを

毎月3,000名（合計12,000名）さまに、プレゼントします。

【プレゼント対象ポイント】

「ゆうゆうポイント」「dポイント」「PayPayポイント」「Pontaポイント」「楽天ポイント」

「Vポイント」など

（注2）着払いなど一部対象外のサービスがあります。詳しくは特設サイトをご確認ください。

（注3）各対象ポイントについての留意事項などは以下のとおりです。

【ゆうゆうポイント】

・ゆうゆうポイントは、期間・用途限定となります。

【共通ポイント】

・「dポイント」は、期間・用途限定となります。

・「PayPayポイント」は、PayPayポイントコードで付与します。PayPayポイントに交換

することで利用可能です。PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

出金・譲渡はできません。

・「Pontaポイント」は、株式会社ロイヤリティマーケティングが運営・提供するポイント

サービス・ポイントプログラムです。全国のPonta提携企業・店舗やオンラインサービスで

ご利用（たまる・つかえる）いただけます。

・「Vポイント」は失効期限のある期間限定ポイントとなります。

2 抽せん応募期間

2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）

【第1回】2025年12月1日（月）00：00 ～同年12月31日（水）23：59

【第2回】2026年 1月 1日（木）00：00 ～同年 1月31日（土）23：59

【第3回】2026年 2月 1日（日）00：00 ～同年 2月28日（土）23：59

【第4回】2026年 3月 1日（日）00：00 ～同年 3月31日（火）23：59

※ ゆうパックの発送1個につき1回応募いただけます。

※ 応募期間内に複数発送いただいた場合は発送個数分応募いただけます。

※ 一度当せんされた方であっても、その後も当せんの権利があります。（最大4回）

3 応募方法

（1）応募期間中に、郵便局、提携コンビニエンスストア、その他のゆうパック取扱所などで

ゆうパックを発送

（2）特設サイトから応募サイトへ遷移いただき、応募ボタンからLINEでログイン

※ 応募要件として応募用LINE公式アカウントを友だち登録していただくことが必要です。

※ 初回のみ、アンケートにご回答いただきます。

（3）応募フォームに発送したゆうパックのお問い合わせ番号とご希望のポイントを入力

4 当せん通知・ポイント引き換え

応募用LINE公式アカウントから当せん者宛てに、各応募期間の翌々月中旬ごろに当せん通知を

送信します。

＜例＞第1回の当せん通知 ⇒ 2月中旬ごろ送信

当せん履歴に表示される「引き換える」をタップし、ご希望のポイントの引き換え方法に

従ってチャージしてください。