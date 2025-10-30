スイッチサイエンス、インテリジェントな計測・測定機器専門のFNIRSI社製品を2025年10月30日より一挙6製品取扱開始

株式会社スイッチサイエンス

株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、Shenzhen FNIRSI Technology Co., Ltd.（以下FNIRSI、本社：中国深セン）の製品取扱を2025年10月30日より開始します。



オシロスコープなど様々な計測機器において、高機能な製品がそろっています。その中から、今回取扱を開始する製品は、以下の6製品です。





スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。Digit Multimeter DMT-99

2.4インチのフルカラーTFT（240×320）を備えた、10,000カウントのデジタルマルチメータです。AC/DC電圧・電流、抵抗、静電容量、周波数、デューティ比、ダイオード、導通、温度の測定に対応し、NCV（非接触電圧）およびLIVEライン検出も行えます。

型番 FNIRSI-DMT-99

価格（消費税込み） 6,400 円

型番 FNIRSI-DMT-99

価格（消費税込み） 6,400 円

購入ページ https://ssci.to/10776

FNIRSI DSO-510ハンドヘルドミニデジタルオシロスコープ

手のひらサイズのミニデジタルオシロスコープです。最大10 MHzの帯域幅と48 MSa/sのサンプリングレートを備え、シグナルジェネレータ機能も搭載しています。

型番 FNIRSI-DSO-510

価格（消費税込み） 7,600 円

購入ページ https://ssci.to/10777

FNIRSI DMC-100 クランプメータ（DMM機能付）

10,000カウントの高精度クランプメータです。最大600 Aの電流に加え、最大750 Vの電圧などを測定できるマルチメータ機能も備えています。

型番 FNIRSI-DMC-100

価格（消費税込み） 8,000 円

購入ページ https://ssci.to/10778

FNIRSI LC1020E ハンドヘルドデジタルLCRメーター（ケルビン法対応）

最大±0.05%の高精度と4.5桁のデジタル表示精度を備えたケルビン法対応デジタルLCRメータです。多様なパラメータを測定でき、測定用の励起信号も豊富に揃っています。

型番 FNIRSI-LC1020E

価格（消費税込み） 10,500 円

購入ページ https://ssci.to/10779

FNIRSI DPOS350P 4-in-1 タブレット式オシロスコープ

1 GSa/sのサンプリングレート、350 MHzのアナログ帯域（シングルチャネル）を備えたデュアルチャネルタブレット式オシロスコープです。さらに、シグナルジェネレータ、周波数特性分析器、スペクトラムアナライザの3つの機能を搭載した4-in-1多機能ツールでもあります。

型番 FNIRSI-DPOS350P

価格（消費税込み） 39,800 円

購入ページ https://ssci.to/10780

FNIRSI 1013D タブレット式デュアルチャンネルオシロスコープ

1 GSa/Sサンプリングレートと100 MHzの帯域幅を備えたタブレット式のデュアルチャンネルオシロスコープです。トリガー（シングル、ノーマル、オート）やオートセットアップなどの基本機能のほか、カーソルで測定、ピーク検出、波形データの保存などの便利な機能も搭載、7インチのタッチスクリーンと高い携帯性を兼ね備えています。

型番 FNIRSI-1013D

価格（消費税込み） 21,500 円

購入ページ https://ssci.to/10781



▶︎ FNIRSI について

FNIRSIは、年間150万台の生産能力を誇る、インテリジェントな計測・測定機器の研究開発、生産、販売、サービスを専門とするハイテク企業です。独自のデザイン、高性能、高品質により業界トップクラスの地位を確立しています。設計理念として、「シンプル・便利・プロフェッショナル・効率的・若々しさ」を掲げ、今後も、機能性とコストパフォーマンスを両立したインテリジェント測定ツールを通じてグローバル市場をリードすることを目指しています。

▶︎ 他社の商標または登録商標

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

▶︎ スイッチサイエンス について

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

X：https://x.com/ssci

Facebook：https://www.facebook.com/SwitchScience