ゼロウェイスト展示で循環型流通の実現をめざす「re:re:re」が26年2月に開催！／現在出展企業を募集中
株式会社ビジネスガイド社（本社：東京都台東区、代表取締役：芳賀信享）は2026年2月4日（水）～6日（金）、循環型流通提案企画「re:re:re」を「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026第19回LIFE×DESIGN」（会場：東京ビッグサイト西展示棟）にて開催します。ゼロウェイスト展示をコンセプトとし、モノやサービスを提供する企業の出展を募集しています。
ゼロウェイスト展示を実現した“循環型流通提案企画”
re:re:reは流通に循環を取り入れる次世代型の「プロダクト」・「マテリアル」・「サービス」を発信するBtoBの展示企画です。単なる展示ではなく、ゴミがつきものの展示会の常識を覆した、ゼロウェイスト展示を実現。サステナブルな展示により出展企業の説得力も担保します。
出展に関する資料請求はこちらから
https://www.premiumshow.jp/form/tigsexhibitor/
出展申込み締切り日（予定）：11月7日（金）
【主な出展対象事業】
資源回収、リサイクル、環境コンサルティング、設計・デザイン、加工、素材開発、ODMなど、幅広く循環をベースにした事業
【来場対象者】
小売・流通、住関連産業、サービス業・企業ユーザー
前回（2025年9月開催）の出展企業
SHITSURAE、株式会社リファインバースグループ、株式会社ダイカン、一般社団法人テキスタイルアップサイクルプラットフォーム、BAMBOO+(R)／Think Scrap｜、株式会社東海理化、株式会社美光技研、株式会社GOOD DEAL COMPANY-KROC、ミドリオートレサー株式会社、souveniraroma、Terrawell／株式会社加納
re:re:reディレクター紹介
玉井美由紀氏（株式会社FEEL GOOD CREATION代表取締役）
CMF(R)の知見と、ものづくりネットワークを活かした、サステナブル素材開発、循環社会のコンセプト開発にも力を入れる。素材や加工などを中心とした日本のものづくりを活性化する活動「CMF TOKYO - SENSE」を主催。
玉井美由紀氏
■re:re:re開催概要
主催：株式会社ビジネスガイド社
会期：2026年2月4日（水）～2月6日（金）
会場：東京ビッグサイト西展示棟西3ホール（第19回LIFE×DESIGN内）
時間：10時～18時（最終日は17時まで）
入場料：無料（事前登録制）
■お問い合わせ
株式会社ビジネスガイド社LIFE×DESIGN事務局
TEL：03-3843-9711
E-MAIL： lifedesign@giftshow.co.jp
Instagram：https://www.instagram.com/gs_lifedesign/