Game Server Services 価格改定のお知らせ(50～85%の値下げ)

Game Server Services 株式会社(東京都世田谷区 代表取締役社長CEO 丹羽一智 以下当社)は、2025年10月利用料から価格改定を実施することにしました。最大85%の大幅な値下げとなります。

■ Game Server Services とは

当社は、ゲーム開発において必須要件となったオンライン機能を実現するために必要となるゲームサーバーを汎用化し、ゲーム開発者に提供しています。

現在はゲームサーバーはゲームタイトルごとに専用に設計・実装され、個別に運用されています。サーバーを複数のタイトルで共通化して利用するケースはほとんどありません。 Game Server Services は高いレベルで汎用化することでこの問題を解決し、ゲーム開発者がゲーム開発に専念できる環境を提供しています。

価格改定の内容

従来は 0.02円/リクエスト という単一料金でした。この度、階層型料金を導入し、初期階層(月間1億リクエスト以下)の料金を 0.01円/リクエスト とし、従来より 50% の値下げをします。その後、5億以下 0.008円、25億以下 0.006円、75億以下 0.004円、75億超 0.003円 と段階的に値下げを実施し、最大割引率の 0.003円/リクエスト では 85% の値下げとなります。

年間先払い（利用量コミットメント）の導入

年間の利用量をコミットメントいただくことで途中の階層を飛ばして、いきなり 0.003円/リクエストでサービスを利用いただけるプランも導入します。

月間1億リクエスト(360万円/年) 単位で購入いただくことが可能です。実際の利用量がコミットメントを下回っても返金はありませんが、単価に大幅な割引が適用されますのでコミットメント量に満たないケースでもコストダウンにつながるため、安定運用に入ったプロジェクトに導入いただくことで手間なく運用費の低減を行えるようにします。

例：

10億リクエスト/月 の利用をコミットメントして 3,600万円 を一括支払い

その後、12ヶ月の平均リクエスト数が 5億リクエスト/月で、コミットメントを下回った場合は月々の支払額は毎月 0円 となり、費用は 3,600万円/年 となります。

一方で、通常利用料金では5億リクエスト/月で 420万円/月 = 5,040万円/年 となり、コミットメントした方が 1,440万円/年 の節約となります。

皆様の悩みを少しでも減らすために、オーバーフィッティングでもコスト削減を見込みやすいようにしました。

価格改定の背景

Game Server Services はサービス開始から6年以上が経過し、その間様々な最適化を継続してきたことと、今年上半期には単一タイトルでピークアクセス数が 60万リクエスト/秒 を達成するような大規模ゲームにも機能を提供するまでにサービスの規模が拡大しました。これら要因でコストダウンが進んだため、サービスをご利用いただいている皆様へ価格改定という形で還元することにいたしました。

今回の価格改定により、世の中のプロジェクトの大半において自社でゲームサーバーを開発するよりも Game Server Services を利用する方が安く早く市場にゲームを届けられる計画を作ることが可能となります。

