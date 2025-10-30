令和７年度 和歌山市文化表彰について
和歌山市
１ 受賞者（５０音順・敬称略）
多田 佳㔺子
小西 克幸
堀本 裕樹
木村 友威
大谷獅子舞保存会
２ 表彰式
３ 賞
４ その他
令和７年度和歌山市文化表彰の受賞者が決まりましたので、お知らせします。
【表彰概要】
本市文化の向上発展に特に顕著な功績のある個人又は団体に対し、その功績をたたえ表彰します。昭和５７年度から実施しており、本年度で４４回目を迎えます。
○ 過年度の文化表彰被表彰者数：１９０件
・文化賞 ４２件（個人：４２名）
・文化功労賞 ７８件（個人：７６名、団体： ２団体）
・文化奨励賞 ７０件（個人：４０名、団体：３０団体）
（１）日 時 令和7 年１１月３日（月・祝） 午後１時３０分から（1 時間程度）
（１）日 時 令和7 年１１月３日（月・祝） 午後１時３０分から（1 時間程度）
（２）場 所 和歌山城ホール ４階 大会議室
表彰状、徽章（団体には楯）及び副賞をお贈りします。
表彰式は、報道機関を除き、関係者のみで執り行います。