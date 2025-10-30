SEIKO SPORTSLINKにおける試合動画視聴機能の追加について

公益財団法人全日本柔道連盟

このたび、本連盟主催大会の進行状況および試合結果の速報を提供する「SEIKO SPORTSLINK」において、試合動画の視聴に関する新機能が追加されましたので、下記の通りご案内申し上げます。

なお、本機能は2025年11月1日（土）～2日（日）に千葉ポートアリーナで開催される「2025年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会(https://www.judo.or.jp/tournament/17882/)」より正式に導入いたします。

■ 機能追加の概要

■ 視聴方法

- スコア・罰則から該当場面への自動再生機能各試合のスコアや罰則をクリックすることで、該当場面まで自動的に移動し、動画をご視聴いただけます。技の展開や判定の根拠を即座に確認できるため、選手・指導者の振り返りや観戦者の理解促進に資する機能です。- 階級別の通し視聴が可能な「ビデオ専用ページ」の新設各階級の試合を1回戦から決勝戦まで一覧で視聴できる専用ページが新たに設けられました。試合の流れを通してご覧いただきたい方に最適です。- 進行表から視聴する場合各対戦をクリック後、画面上部に表示される「動画プレーヤー」をクリックすると、該当試合の動画が再生されます。- 試合結果（組合せ）から視聴する場合試合番号（例：1-1）をクリック後、画面上部の「動画プレーヤー」をクリックすると、該当試合の動画が再生されます。- 「ビデオ」ページから視聴する場合各階級の全試合を一覧でご視聴いただけます。

＜PC＞左側に表示されている試合一覧より選択

＜スマートフォン＞SEIKOロゴ下の「＞」ボタンから選択可能

※ご注意：動画はリアルタイムで反映されるものではなく、一定時間を経て公開されます。

■参考

- 2025年度 全日本ジュニア体重別選手権大会(https://seikosportslink.com/juju/310/?i=1001025008)- 2025年度 全日本学生体重別選手権大会(https://seikosportslink.com/juju/310/?i=1001025010)

本機能は、柔道競技の理解促進および振り返りの一助として、関係者の皆様はもとより、選手・指導者、ならびに大会当日にご来場いただいた皆様にも広くご活用いただけますと幸いです。

今後とも、柔道の普及・発展に向けた本連盟の取り組みにご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「試合結果（組合せ）」から視聴する場合

「ビデオ」ページから視聴する場合

試合番号（1-5）を選択動画プレーヤーを選択試合映像が表示され、見たいシーンを選択5秒戻る・5秒進む