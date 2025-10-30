キャリアを「好き！」で満たすトークイベント「推しごと相談室」開催
イベント情報
［タイトル］キャリアを「好き！」で満たすトークイベント 『推しごと相談室』
［内容］トークイベント
［ゲスト］文筆家・エッセイスト／甲斐みのり 氏、文筆家／伊藤亜和 氏、株式会社Oshicoco 代表取締役／多田夏帆 氏、映像ディレクター／篠田直哉 氏、お笑い芸人／CRAZY COCO 氏 等（出演順）
［日時］2025年12月3日（水）～12月7日（日）
［対象］これから転職を考えている／転職するか悩んでいる若年層
［実施場所］Web配信（定員無制限）
［参加費］無料
［主催］大阪府
［運営］OSAKAしごとフィールド(https://shigotofield.jp/)
［イベントWeb］https://shigotofield.jp/oshigoto2025/
「推しごと相談室」コンテンツ例（一部）
■ 12/3（水） 14:00～
文筆家・エッセイスト／甲斐みのり氏
旅や暮らしで見つけた好きを紡ぐ
乙女案内人・甲斐みのり
■ 12/4（木） 19:00～
文筆家／伊藤亜和氏
捨てがたい幸福なひとときを綴る
パパと私・伊藤亜和
■ 12/5（金） 19:00～
株式会社Oshicoco 代表取締役／多田夏帆氏
“好き”が多様な生き方を肯定する
推し活のプロ・多田夏帆
■ 12/6（土） 14:00～
映像ディレクター／篠田直哉氏
推しの一点突破！
メモ少年・篠田直哉
■ 12/7（日） 14:00～
お笑い芸人／CRAZY COCO氏
空から地上へ笑いを運ぶ
元CA芸人・CRAZY COCO
など、自分や誰かの“好き”を原動力にキャリアを築いてきたゲストたちによるオンラインセミナーを開講
「OSAKAしごとフィールド」について
大阪府では、年齢や状況を問わず「働きたい」と思っているすべての方に向けて、一人ひとりに合わせたきめ細やかな就職支援を行っています。また、企業との出会いの場の創出や中小企業を対象とした人材採用・定着に関する支援も行っております。
■求職者サポート
キャリアカウンセリングを通して、一人ひとりに合わせた就職活動の進め方をアドバイスしています。また、セミナー等により就職や働くために必要な力を身につける機会を提供するほか、企業と求職者の交流会や合同企業説明会を開催し、企業との出会いをサポートしています。
■企業サポート
人材採用や人材定着・社員育成に関するセミナーの開催などを行っています。
[WEB]https://shigotofield.jp/oshigoto2025/
[お問合せ] NPO法人HELLOlife （担当：雑賀）
TEL：06-4794-9198／E-MAIL：info@shigotofield.jp