「Rakuco（ラクこ）」が「就労定着支援」に対応！就労支援事業所の業務効率化を幅広くサポート

株式会社SOCT（本社：東京都千代田区）が提供する、就労支援事業所向け業務効率化システム「Rakuco（ラクこ）」は、新たに「就労定着支援」に対応いたしました。これにより、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」に続き、幅広い障害福祉サービスの業務効率化を包括的にサポートできるようになりました。

背景

就労支援事業所では、国民健康保険団体連合会（以下、国保連）への請求業務をはじめ、日々の活動記録や支援計画の管理、報告書の作成など、多岐にわたる事務作業が求められます。これらの業務には、利用者ごとの個人情報や活動記録を詳細に管理する必要があり、事業所にとって大きな負担となっているのが現状です。

特に、支援内容の記録や書類作成に時間を取られることが多く、業務が圧迫される一方で、ヒューマンエラーのリスクも高まります。その結果、事業所が本来注力すべき利用者への直接的な支援が制限されてしまうという課題が生じています。

今回のアップデートを通して、「就労定着支援」にも対応可能となり、これまで以上に幅広い施設の業務効率化をサポートできるようになりました。併せて、就労後の支援内容や経過をまとめて管理できる「定着支援レポート」機能も搭載し、日々の面談記録やフォロー内容を効率的に整理できるようになっています。

「Rakuco（ラクこ）」はこれからも、就労支援事業所の皆様が煩雑な事務作業から解放され、利用者支援に専念できる環境づくりに貢献いたします。

就労支援事業所向け業務効率化システム「Rakuco（ラクこ）」とは

「Rakuco（ラクこ）」は、勤怠管理、国保連への請求業務、報酬改定への対応などを簡単操作で自動化し、事務作業の負担を大幅に軽減するサービスです。直感的でわかりやすい画面設計により、どなたでも短時間で導入・利用を始められます。監査対応に必要な各種帳票の作成、保存にも対応しており、安心して日々の業務に集中していただけます。

現在、200以上の事業所でご利用いただいており、使いやすさと実用性の高さを多くのお客様にご評価いただいております。

主な機能

1. 勤怠管理機能：日々の勤怠を記録、テレワークにも対応しており場所を選ばず勤怠管理

2. 業務日誌作成機能：日ごと、月ごとに業務日誌を簡単に作成、サマリー画面で利用状況を把握

3. 個別支援計画作成機能：個別支援計画を簡単に作成、わかりやすく管理

4. 請求帳票作成機能：ワンクリックで請求時に必要な書類を自動で作成

5. 事業所管理機能：複数の事業所をボタン一つで切替え、ひとつのアカウントで複数の事業所を管理

6. アセスメントシート作成機能：必要な支援の内容や背景などを作成し一元管理

お問い合わせ先

弊社担当営業より、概要のご説明をさせていただきます。ご希望される方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

サービスご案内ページ :https://lp.rakuco.app/お問い合わせフォーム :https://form.run/@rakuco-contact

【会社概要】

会社名：株式会社SOCT

所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号りそな九段ビル5F

URL ：https://www.soct.co.jp/