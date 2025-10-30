本社移転に関するお知らせ

株式会社テノックス

株式会社テノックス（本社：東京都港区 代表取締役社長：若尾 直）は、未来を拓く新たな一歩として、現在建て替えプロジェクトが進む住友芝公園ビルへ本社を移転することとしましたのでお知らせします。

当社は、基礎工事を通して社会に「安全」「安心」を提供し、全てのステークホルダーが豊かさを実感できるサステナビリティ経営の実現を長期ビジョンに掲げています。事業拡大や新事業への挑戦に向けて、社員一人ひとりがワクワクドキドキを感じられるオフィス空間でイノベーションを促進し、新たな価値を育てるインキュベーターとしての機能を備えた環境を整備します。

この移転を機に、社会的価値と経済的価値の両立を更に推進し、環境価値にも配慮した次世代につながる持続可能な事業展開を加速してまいります。

■ 移転概要

【移転先】住友芝公園ビル

【所在地】東京都港区芝二丁目31-3他（地番）

【移転時期】2026年度 第2四半期中（予定）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社テノックス 企画部 広報IR担当

TEL：03-6435-1121

E-mail：ir@tenox.co.jp