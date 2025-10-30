株式会社ギオン、フォークリフト事故撲滅を目指す「第2回フォークリフト競技会」を開催

株式会社ギオン

総合物流事業を展開する株式会社ギオン（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：祇󠄀園 彬之介）は、全社的な安全意識の向上とフォークリフト事故撲滅を目指し、「第2回ギオンフォークリフト競技会」を開催いたしました。

本大会は、日頃の業務で培われる技術レベルの維持・向上と、安全作業の基本知識の再徹底を目的に実施され、今年も全国各地の営業所から選抜された14名の代表が参加しました。

【開催概要】

名称：第2回ギオンフォークリフト競技会

日時：2025年10月11日（土）

場所：ギオン首都圏ターミナル（神奈川県）

競技内容と大会ハイライト

本大会は、知識と実技の両面からスキルを評価するため、午前中に「学科試験」、午後に「実技試験」を実施しました。

午前の部：安全知識の再確認

午前中は、改めて安全操作の知識を確認するため、トヨタ L&F 神奈川様による安全講習座学を実施。その後の学科試験では、フォークリフト操作に関わる法令、運転操作の原則など、事故防止の根幹となる知識が厳しく問われました。

午後の部：リーチフォークによる実技競技

実技試験では、現場で最も使用頻度の高いリーチフォークを使用し、ネステナー（スチール製の保管ラック）の上に積まれたパレットのブロックを、向かい側のネステナーへ移動させるというコースに挑みました。採点項目は細かく分かれており、基本的な操作から荷役作業まで、日頃の作業の正確性が問われました。

結果発表

学科試験、実技試験の結果をもとに表彰が行われました。上位3名には副賞として賞金が贈られました。

＜優勝者からのコメント＞

今回の優勝は、新しく入ってきた社員を指導する立場としても、大きな励みになりました。指導者としての自信や誇りが一層高まり、とても嬉しく思います。

大会を通して、何よりも一番大切だと感じたことは、フォークリフトに乗らない「歩行者目線」での安全確保です。

今後は事故ゼロはもちろんのこと、お預かりしている商品の品質保持に貢献してまいります。



＜本大会の担当社員からのコメント＞

本大会の目的は、参加者一人ひとりの技能向上を図るとともに、事故の撲滅・削減を推進することにあります。 大会で得た学びや気づきを、現場での指導や安全活動に活かしていただきたいと考えています。 入賞の有無や競技会の参加の有無にかかわらず、社員一人ひとりが安全で質の高い現場づくりに向けた意識を一層高めてもらえることを強く願います。

当日の様子は、ギオン公式noteでも紹介しています。

https://note.com/quiet_tern6604/n/n8d0b284f431c

当社は、今後もこのような競技会や安全講習を通じて、社員一人ひとりの安全意識と技術力の向上を図り、お客様へ「安全と品質」を最優先にした高品質な物流サービスを提供してまいります。

ギオングループについて

神奈川県相模原市に本社を置き、「運ぶちから、未来をつくる」をミッションに掲げる総合物流企業。「人の生活になくてはならないもの」をコンセプトに据え、主軸の3PL（サードパーティロジスティクス）事業では食品を中心に幅広い物流を請負い、「環境」「健康」分野にも領域を拡大。2021年には日本最大級の物流施設GLP ALFALINK相模原で大手通販会社の業務を開始。2024年4月時点で全国90拠点。

【株式会社ギオン】

代表者：代表取締役社長 祇󠄀園彬之介

本社所在地：神奈川県相模原市中央区南橋本1-5-1

事業内容：一般区域貨物自動車運送事業、自動車運送取扱事業、倉庫の賃貸および倉庫保管業務、一般貨物の梱包に関する業務、他

URL：https://kk-gion.co.jp/