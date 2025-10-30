第四境界最新作『ノンレゾン 1st写真集〈QUINTET〉』発表！実在しない架空アイドルの写真集がAmazon本総合ランキング1位に

株式会社マレ

『人の財布』や『かがみの特殊少年更生施設』を手掛けるクリエイター集団の第四境界は、新たな日常侵蝕型ゲーム『ノンレゾン 1st写真集〈QUINTET〉』(https://amzn.asia/d/h1v0ntb)を発表いたします。

また予約開始直後、Amazonの本総合カテゴリ売れ筋ランキングにて1位を獲得（2025年10月30日時点の調査）いたしました。

『ノンレゾン 1st写真集〈QUINTET〉』は歌って踊れるアイドルグループ「ノンレゾン」(http://www.nonraison.com/)待望のデビュー記念写真集である「QUINTET」から始まる、新しい形の日常侵蝕型ゲームです。

「ノンレゾン」は実在しない架空のアイドルではありますが、「QUINTET」は、数々の写真集を手掛けてきたワニブックスより実際に出版される写真集です。全128ページの豪華仕様で、12月17日より全国の書店で販売されます。

写真集のテーマは「私たちの思い出」。笑って、泣いて、また笑って――中学時代からの同級生でもある4人が、これまで一緒に過ごしてきた日々の記憶や、思い出の場所をたどりながら等身大の自分たちを映し出しました。

校舎の屋上、体育館、海辺、踏み切り――すべての場所に、メンバーの“始まり”が息づいており、変わらない友情と、これからの未来。そしてメンバーのまっすぐな想いが詰まった一冊に仕上がっております。

第四境界のゲームは日常をプラットフォームとしているため、ゲーム機や専用のアプリは使用しません。これはゲームの話なのか、それとも本当の話なのか、そんな現実と仮想が曖昧になる日常侵蝕体験をお楽しみいただけます。

そして本作では、この写真集を通して彼女たちの友情に触れ、その想いに迫ることになります。より広い層の方にお楽しみいただけるように、今回は写真集部分に重きを置いており、体験としてはライト目な設計になっております。体験の詳細はあえて明かしませんので、ぜひお手に取ってお楽しみください。

これは、第四境界とワニブックスが共同で行う、書店を中心とした日常侵蝕です。

現在は発売に先駆け、Amazonにて予約を受付中(https://amzn.asia/d/h1v0ntb)です。価格は4,500円（税込）です。

どうか彼女たちを認知し、その境界を曖昧していただけますと幸いです。

■ノンレゾン 1st写真集〈QUINTET〉

・ジャンル：日常侵蝕型ゲーム（ARG）

・プラットフォーム：日常

・プレイ人数：推奨1人～2人

・使用媒体：書籍、インターネット

■第四境界

第四境界は現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出すクリエイター集団です。

・公式サイト：https://www.daiyonkyokai.net/

・X：https://x.com/daiyonkyokai

・ストア：https://shop.daiyonkyokai.net/

・Discord：https://discord.com/invite/CgmPzZuVSf

・note：https://note.com/daiyonkyokai/

(C)第四境界 / D4KK