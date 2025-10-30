サービスコーディネーター×ラジオＤＪ やまだひさしさんによる“ホテル発”のPODCAST番組「RESOL HOTELS presents SC PODCAST」第2弾を11月1日（土）より配信開始

リソル株式会社

リソル株式会社（所在地：千葉県茂原市、代表取締役社長：佐野直人）が運営する「リソルホテルズ」は、2025年11月1（土）より、リソルホテル発の音声コンテンツ「RESOL HOTELS presents SC PODCAST」第2弾の配信を開始します。

今回の第2弾では、“ホテルリソルトリニティ博多”を舞台に、ラジオDJのやまだひさしさん、女優のみょんふぁさん、 そして、リソルホテルの各地域観光情報に精通した専任スタッフ“サービスコーディネーター（SC）”が登場し、複数回にわたるシリーズ形式で配信します。

■サービスコーディネーターとバイリンガルゲストが届ける“聞けば旅したくなる”博多トーク

第2弾となる「SC PODCAST-博多編-」では、韓国からの旅行者も多いエリア 特性を踏まえ、韓国への留学経験がある女優のみょんふぁさんをゲストにお迎えします。「ホテルリソルトリニティ博多」のサービスコーディネーターとの掛け合いを通じて、地元ならではの観光情報やグルメ、文化など、“ここでしか聞けない”博多の魅力をお届けします。

収録風景

■屋台や明太子など“博多らしさ”を表現したビジュアルは、人気イラストレーター・おかももこさん描き下ろし！

本番組のメインビジュアルは、人気イラストレーター・おかももこさんによる描きおろし。温かみのある少女漫画タッチで、博多の象徴である屋台や明太子、博多祇園山笠の人形をモチーフに、“博多らしさ”を生き生きと表現しています。さらに、各ホテルではオリジナルのポストカードを制作し、ホテル毎に異なるデザインで、ご宿泊のお客様にプレゼントします。旅先でしか手に入らない、記念の一枚をお楽しみください。

「RESOL HOTELS presents SC PODCAST」について

「リソルホテルズ」では、ブランドコンセプト「物語のあるホテル」のもと、北海道から沖縄まで各地域の観光情報に精通した専任スタッフ“サービスコーディネーター”が在籍。ロビーアテンダント業務に加え、レストラン予約やタクシー 手配、さらに〈観る〉・〈食べる〉・〈体験する〉・〈買い物する〉といった地域の情報を提供し、滞在中の旅のコーディネートを提案する独自のサービスを2025年4月1日（火）より全施設にて本格導入しています。

本番組は、こうしたサービスをより多くの方に知っていただくことを目的に、地元を知り尽くしたサービスコーディネーターが、パーソナリティの2人とともに、旅の魅力を語りつくすコンテンツです。第1弾“函館編では、ホテルリソル函館の サービスコーディネーター、やまだひさしさん、キニマンス塚本ニキさんの3人が出演し、バイリンガル形式にて函館の観光・グルメ情報、街の魅力を全1７回にわたってご紹介しました。

「リソルホテルズ」では、「SC PODCAST」を通じて、旅先の“生の声”をお届けし、すべての旅人（ツーリスト）の心に 響く物語を紡いでまいります。

■番組概要

番組タイトル：「RESOL HOTELS presents SC PODCAST」-ホテルリソルトリニティ博多編-

配信開始日：2025年11月1日（土）10：00～

毎週土曜日に配信

出演者：やまだひさしさん、みょんふぁさん、ホテルリソルトリニティ博多・サービスコーディネーター 大久保さん

配信URL：

Spotify:https://open.spotify.com/show/3Mtf6fQE1w8wFLpNEjyh6B

Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/us/podcast/resol-hotels-presents-sc-podcast/id1824766162

Amazon Music:https://music.amazon.co.jp/podcasts/6c065aab-992e-41cf-9d13-528ffd7075e2/resol-hotels-presents%E3%80%8Csc-podcast-%E3%80%8D

■出演者プロフィール

やまだひさしさん

喋り屋。

TOKYO FM/JFN系列全国38局ネットプログラム「やまだひさしのラジアンリミテッド」でDJデビュー。

ギャラクシー賞ラジオ部門DJパーソナリティ賞と番組優秀賞をW受賞。

ナレーション、映画の吹き替え、声優、司会など精力的に活動 。

みょんふぁさん

女優・司会・ナレーション・通訳・翻訳など、マルチ女優として活動。

2014年に文化庁在外研修で韓国国立劇団にて俳優留学。

2015年小田島雄志翻訳戯曲賞を受賞。

約30作品以上の日韓演劇作品を相互翻訳し、両国で公演をプロデュース。

映画、ドラマ、バラエティなどの現場では、女優、タレントとして出演する他、通訳・翻訳・セリフ指導なども行う。TBSラヴィットの「ヨギソダイブ」でトレンド1位入りし、2024年ゴールデンラヴィットMWL賞受賞。

■イラストレーター・おかももこさんプロフィール

イラストレーター。

広島在住小倉生まれ岡山育ち。

”かわいい”と”ユーモア”をテーマにしたどこか懐かしいレトロな少女漫画タッチが特徴。

Instagramで一日一絵を更新中。

Instagram：https://www.instagram.com/oka_momoko/reels/

「サービスコーディネーター」について

「サービスコーディネーター」は、“ツーリストホテル”という唯一無二の市場を創出するための象徴的なサービスとして、全国のツーリストたちの1人1人異なる“旅の物語づくり”をサポートしています。北海道から沖縄までリソルホテルが展開する全国20施設の各地域に精通した専任スタッフが、ロビーアテンダント、レストランの 代行予約、タクシー等の手配に加え、滞在中の観光スポットのご紹介など、滞在中のお客様が楽しく、快適に過ごしていただけるようサポートするサービスです。

各ホテルのロビーに設置された専用デスク、またはフロントにオリジナルサインを設置の上、地域のことを知り尽くした「サービスコーディネーター」専任のスタッフが常駐し、各地域で異なる〈観る〉・〈食べる〉・〈体験する〉・〈買い物する〉体験をサポートします。国内のお客様のみならず、外国人観光客のお客様にも対応しています。

『ホテルリソルトリニティ博多』概要

◇所在地：〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲4丁目4-10

◇アクセス：地下鉄空港線「中洲川端駅」1番出口より徒歩1分

JR博多駅から地下鉄で約4分／福岡空港から約9分

◇公式サイト：https://www.resol-hotel.jp/trinity-hakata/

ツーリストホテル「リソルホテルズ」について

「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテル「リソルホテルズ（英語表記：RESOL HOTELS）」は、北海道から沖縄まで全国20施設を展開しているホテルブランドです。各地に根付く唯一無二の物語を取りこみ、街のシンボルとしてではなく、街の縮図となるべく生まれたホテルです。

「リソルホテルズ」の定義する「ツーリストホテル」とは、おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性をメインターゲットに、個性的な空間デザインや充実のサービスによる高付加価値な旅をご利用いただきやすいお手ごろな価格帯で提供 する、ワンランク上の「旅行者」のためのホテルのことを指しています。

ブランドサイトでは、全国各地のリソルホテルの情報だけでなく季節ごとの魅力的な街の表情を現地ホテルから届けるオウンドコンテンツ「Discovery」を提供し、全国各地から集まる「物語」が、皆さまを旅へと誘います。

ブランドサイト：https://www.resol-hotel.jp/