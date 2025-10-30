“ライオン兄さん”が代表を務める株式会社バイアンドホールド、マネーフォワード主催「お金のEXPO」にブース出展

株式会社バイアンドホールド

金融・起業スクール「Financial Free College」を運営する株式会社バイアンドホールド（本社：神奈川県逗子市、代表取締役：山口 貴大）は、東京都港区で2025年10月18日（土）に開催された

マネーフォワードホーム主催の「お金のEXPO 2025」にブース出展しました。

■30分で米国株FIREの要点をつかむミニセミナー。参加者特典で書籍の無料配布も

バイアンドホールドのブースでは、1時間に1回、30～40分のミニセミナーを開催。手軽に始められる堅実な米国株の投資でFIRE（早期経済的自立）を目指す方法や、老後に向けたセルフ年金作りのポイントについて説明しました。

さらに、セミナー参加者全員に、SNSの総フォロワー数50万人以上、2冊連続10万部超のベストセラー著者である「ライオン兄さん」こと、山口貴大の著書『世界一堅実にFIREする米国株投資』をプレゼントしました。

■「お金のEXPO 2025」開催日時・場所

主催: マネーフォワードホーム株式会社

日時: 2025年10月18日（土）9:00～19:00

場所: ザ・プリンス パークタワー東京

お金のEXPOについて

「お金のEXPO」は、マネーフォワードホーム株式会社が年に一度主催する大規模リアルイベントです。お金を軸にした様々なコンテンツを通して、生涯にわたり役立つ情報を提供します。

2025年は「みんなで学んで、人生をもっと前へ。」をテーマに実施。家計改善から資産形成といった幅広いトピックについて、各分野の専門家や著名人をゲストにお迎えした多数の講演や、実践的なワークショップを行いました。

■山口 貴大（ライオン兄さん）プロフィール

金融教育の「Financial Free College」代表。ネット関連会社などに会社員として8年間勤務後、サービス業関連会社を起業。2018年に事業を売却。その後、米国株を中心とした運用により経済的自由を獲得する。代表を務めるマネースクールは、「投資家が推奨するお金のスクール」、「未経験から学べるお金のスクール」、「結果が見込めるお金のスクール」の3冠を取得。（JMRO 日本マーケティングリサーチ機構調べ）2021年10月4日に「1時間で TikTok に投稿された同じ文章を言う人のビデオの最多数」で世界記録としてギネス認定。

現在は、KADOKAWA セミナーでも認定講師として、「投資」「経済」「貯蓄」のジャンルを担当。さらに、日本人の金融リテラシーを高めるために「ライオン兄さん」名義で、資産運用ノウハウやお金にまつわる旬な情報を SNS で発信している。

2022年2月に初著書となる『年収300万円FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」』を出版。1年6カ月で出版部数10万部を突破。

2023年11月9日には2冊目の著書『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』を出版。予約受け付け中のAmazonでは本総合１位を獲得。（2023/9/19) 発売3カ月で10万部を突破した。

2025年6月18日には3冊目の著書として『S&P500・オルカン完全攻略！月10万円を永久にもらえる配当マシンの作り方』を出版。初版部数は2万部。新NISA制度の非課税枠を活用した「月10万円の配当マシン」の作り方のほか、個別株や債券、ゴールド、ビットコインといった多様な投資対象についても網羅し、読者の年代や運用スタイルに応じた資産形成をサポートする内容となっている。

■会社概要

会社名：株式会社バイアンドホールド

所在地：神奈川県逗子市桜山8-1-3 グレイス桜山 201

代表者：代表取締役 山口 貴大

設 立：2021年5月

事業内容：金融・起業のスクール「Financial Free College」の運営他

Email：info@financial-free-college.jp

HP ：https://financial-free-college.jp/

ライオン兄さんメディア実績ページ：https://financial-free-college.jp/media/

