高校バスケ冬の祭典！ウインターカップ愛知県予選注目のFINALSの模様をスターキャットが生中継！

スターキャット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：横井智成、以下「スターキャット」）は、高校3 年生が最後に挑む冬の全国大会「SoftBank ウインターカップ2025」への出場権をかけた愛知県予選「第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会（U18 ALL AICHI CHAMPIONSHIP 2025）」のFINALS（女子決勝戦・女子3位決定戦・男子決勝戦）の全3試合を生中継します。

FINALSを生中継！

スターキャットでは女子決勝戦・3位決定戦（2試合）、男子決勝戦（1試合）、全3試合を生中継します。また、バスケットボールライブ（ソフトバンク）にて生配信も予定されています。

◎スターキャット放送予定

■放送チャンネル：スターキャットチャンネル11（地デジ11ch）《生放送》

■放送日時：

・女子3位決定戦 11月3日（月祝）9：30試合開始【9：15～放送開始】

・女子決勝戦 （桜花学園×安城学園）の勝者×（名経大高蔵×星城）の勝者

／11月3日（月祝）11：30試合開始（予定）

・男子決勝戦 （中部大第一×愛工大名電）の勝者×（岡崎城西×桜丘）の勝者

／11月3日（月祝）13：30試合開始（予定）

■番組公式ホームページ：https://www.starcat.co.jp/sc-ch/list/sports/?channel_logo=11551

大会の見どころ

男子は、3年連続ウインターカップ出場を狙う桜丘高校に、強豪の中部大第一、岡崎城西、愛工大名電の3校がどこまで迫れるかが注目です。

女子は、出場３枠をかけての戦いに。絶対王者の桜花学園に、安城学園、星城、名経大市邨がウインターカップ出場を狙います。名経大市邨は2年前に逃したウインターカップ出場の雪辱を果たせるかが注目です（安城学園、星城は2023年ウインターカップ出場）。

スターキャット株式会社

■社名：スターキャット株式会社

■URL：https://www.starcat.co.jp/

■本社所在地：愛知県名古屋市中川区高畑4-133

■代表取締役社長：横井 智成

■資本金：26億8,500万円

■サービス提供エリア：名古屋市(守山区・緑区をのぞく)、北名古屋市、岩倉市、江南市、清須市の一部(西枇杷島町・春日)、豊山町

■主な業務内容：通信事業／放送事業／映画事業

■事業内容：

1990年10月に放送サービスを開始して以来、通信や映像を軸に多様なサービスを展開してまいりました。現在は、光ファイバーによる高速インターネットを中心に、暮らしに新たな価値を提供しています。BtoC領域でのユーザー体験向上はもちろん、BtoB・BtoG分野においても市場開拓を進め、全国各地への事業展開を積極的に推進しています。

またエンタテインメントの分野では、映画館の運営に加え、自社配給レーベル「スターキャットアルバトロス・フィルム」を通じた映画配給事業も行い、コンテンツ領域にも本格参入しています。