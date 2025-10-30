SHIFT AI、地方創生にコミットする公務員の挑戦を支援するAI活用イベントを開催

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、利用者数No.1※のAI大学「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大）は、全国338万人の公務員のためのオンラインプラットフォーム「オンライン市役所」に参加する公務員を対象にオンラインAI講座を2025年10月16日（木）に開催いたしました。

今回のオンラインAI講座は「日本をAI先進国に」の理念の元、「地方創生」と関わりの深い公務員の方にAIの知見を届けたい、というコンセプトで開催しました。全国から【42名】の公務員の方にご参加いただき、学びと交流にあふれる時間となりました。

イベント開催背景と目的

多くの地方企業では人材不足が深刻化しています。一方で、地域で働きたい人々の活躍の場が十分に整っておらず、優秀な人材が都市部へ流出する状況が続いています。SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」という理念のもと、生成AIの力で地方企業が多様な人材の雇用と活躍の機会を生み出せる未来を目指しています。その一環として、地方企業と密接に関わる公務員の方々へAIの知見を届けることは、地方創生の観点からも大きな意義があると考え、本イベントを企画しました。枯渇しているAI人材を地域内で育て、将来的な雇用創出と地域経済の活性化につなげることが本イベントの目的です。

開催当日の様子

42名もの方が参加され、公務員の方々の関心の高さがうかがえました。

冒頭では、オンライン市役所会員であり公務員でもある笠目氏がファシリテーターを務め、「行政もAIに取り組むべきタイミングにある」と趣旨を説明。実体験に基づいた言葉が多くの共感を呼びました。

続いて、プライム上場企業を中心に大手卸売、小売、製造業や地方自治体等への生成AIの活用支援及び研修登壇などの実績を持つ、SHIFT AI 生成AIコンサルタントの及川氏による講座では、生成AI活用の社会的背景や課題認識、デジタル庁での活用事例、さらに組織での導入方法まで幅広く紹介されました。

参加者からは「自分の自治体でもAI導入が進んでいない」といった共感の声が寄せられる一方、「導入の進め方がイメージできた」「業務での活用が分かった」など、前向きなコメントも多く見られました。

チャット欄でも公務員同士の意見交換が活発に行われ、自治体間の交流にもつながる有意義な時間となりました。

登壇者プロフィール

笠目光隆｜官民連携アドバイザー

行政職員として20年以上にわたり、地方創生・地域産業振興・スタートアップ支援に携わる。 現在は、行政と民間のナレッジをつなぐ支援を個人として実施。 AI活用や地域連携をテーマに、自治体・企業・コミュニティの共創を推進している。

及川洋一｜SHIFT AI 生成AIコンサルタント

生成AIコンサルタントとして企業の活用推進や導入初期から拡大フェーズまでの伴走支援に従事。企業ごとにカスタマイズした生成AI活用支援を行う。

参加者の声

参加者アンケートでは、満足度【87％】と高い評価をいただき、以下のようなお声が寄せられました。

次回セミナー

- ベーススキルとしてのAIスキルの必要性をより強く感じることができた- 職場ではあまり生成AIのことを話せないので、他の自治体の状況がよくわかった- 自治体の生成AI活用の実態を掴むことができた

11月13日（木）21:00より開催予定

※セミナーの参加にはオンライン市役所への加入が必要です。

本イベントが、地方自治体の皆様にとってAI活用推進の一助となれば幸いです。SHIFT AIは、今後も地方企業や公務員の皆様と密接に連携し、地域に根ざしたAI人材の育成と持続可能な地域社会の実現に向けて尽力してまいります。次回以降ののイベント開催にもご期待いただくとともに、弊社の今後の活動にご注目ください。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というビジョンのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※のコミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は1万6,000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする





【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数 14万人 (2025年10月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180