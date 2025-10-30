忘年会はちょっと早めの開催がオトク！シェフコレ 忘年会応援キャンペーンを開催～フライング忘年会でみんなハッピー！～

株式会社くるめし

国内最大級の法人向け弁当デリバリーサービス「シェフコレ」（運営：株式会社くるめし、本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 篤昌）は、「フライング忘年会でみんなハッピー！～フライング忘年会実施企業の中から抽選で5社にドリンク40本セット（1万円相当）プレゼント！～」と題して、企業での忘年会開催を応援するキャンペーンを開催いたします。

ぜひ今年の忘年会をお得に開催し一年を締めくくりにしてみてはいかがでしょうか。皆様からのご応募お待ちしています。

■キャンペーン 概要

- キャンペーン名：フライング忘年会でみんなハッピー！～フライング忘年会実施企業の中から抽選で5社にドリンク40本セット（1万円相当）プレゼント！～- 応募期間：2025年10月30日(木)～11月12日(水)- 対象期間：2025年11月25日(火)～12月11日(木)※対象期間中に「シェフコレ」を利用した催事の開催・ご注文いただいた方が対象です※注文時期は問わず、フライング忘年会対象期間中に納品する案件は対象となります※納品先が東京23区の法人に限ります- 景品：お酒とソフトドリンク（各20本）の合計40本セット（20名分相当、1万円相当）

■ キャンペーン開催背景

働き方が多様化する中、皆様のコミュニケーション施策を応援すべく、忘年会応援キャンペーンを開催する運びとなりました。当社が今年実施した「忘年会に関する調査 2025」によると、忘年会の参加にあたって、家庭内の日程調整をしたり、家庭の事情で欠席をしたことがある人は、55.1%に上ることがわかりました。

また、「どのような忘年会であれば、参加したい・しやすいですか？」という質問に対しては、「経済的な負担がない（会費は会社負担）：45.3%」「開催場所（飲食店）に特色がある（店内の雰囲気が良い、ご飯が美味しいなど）：37.8%」「業務時間内（昼間～夕方）の開催：34.6%」という回答が上位を占めています。

▼詳細は、こちらのプレスリリースをご高覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000007949.html

こうしたニーズを踏まえ、当社では「業務時間内」や「ランチタイム」に「オフィススペース」で「ケータリング・オードブル」を活用する忘年会スタイルをご提案しています。

社内のラウンジや休憩スペースで、ケータリング・オードブルを囲む忘年会は、会場となる飲食店のリサーチなど幹事の皆様のご負担を減らし、参加する社員の皆様も移動時間がなくなることで、業務の合間に顔を出す「1時間以内のライトな開催」なども可能となります。ランチの時間帯や、夕方・業務終了後に1時間だけ開催…など、柔軟なスタイルで、誰もが参加しやすい形で忘年会を実施してみてはいかがでしょうか。

また、シェフコレでは有名シェフが手掛けるレストランのケータリング・オードブルや、見た目・彩り華やかなお料理やインパクト抜群のお肉料理をお召し上がりいただけるプランをご用意しております。

共働きのご家庭、プライベートを優先したい方など、皆様のニーズにお応えしつつ、働く皆様のコミュニケーションのきっかけとなる場作りの応援ができればとキャンペーン開催にいたりました。

皆様からのご応募、お待ちしております。

■応募について

応募フォーム：https://kurumeshi.tayori.com/f/end-year-party-cp-2025/

※ 応募はお一人さま1回限りとさせていただきます。同一人物による重複応募は無効となります。

応募資格：

- 20歳以上の方- シェフコレでフライング忘年会対象期間中（11/25～12/11）納品の発注があること- 催事会場（商品のお届け先）が東京都23区内であること

※事業所の所在地は23区内に問いません

シェフコレの利用規約及びプライバシーポリシー、本キャンペーンの記載事項に同意いただける方

日本国内にお住まいの方

【応募条件】

以下のすべてに該当する企業が対象です。

- 開催会場が東京23区内であること（本社住所等は問いません。商品のお届け先が23区内であればご応募可能です）- 対象開催期間中に開催される催事のお食事にシェフコレをご注文いただいた方

※応募時にシェフコレの受注番号必須

【当選企業の発表】

応募多数の場合は抽選となります。応募資格を満たした人の中から抽選いたします。

11月14日(金) に、当選・落選の結果にかかわらず、応募の際にご記入いただいたメールアドレス宛にご連絡します。ご連絡いたします。

【注意事項】

- ご当選はお一人様につき1回とさせていただきます。複数回当選はできません。予めご了承ください。- 当選後、当選者が20歳未満であることが判明した場合は、当選は無効とさせていただきます。- シェフコレ公式サイトにて氏名・住所・電話番号をご登録されていない場合、当選を無効にさせていただく場合がございます。- 本キャンペーンについての連絡及び賞品発送等に関して、当社よりご連絡をさせていただく場合がございます。- 当選の権利は当選者ご本人のみに帰属とし、当選の権利・賞品の第三者への転売・譲渡は固く禁止します。- 当選の権利・賞品をオークション等に出品して換金することは固くお断りいたします。- 本キャンペーン内での重複当選は無効となります。その場合、1当選分のみの賞品お届けとさせていただきます。- ご応募もしくはご当選に伴い個人情報（郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレス） は、賞品のお届け、当選者への諸連絡、重複当選の有無の確認に利用させていただきます。- ご応募いただいた内容に関しての有効・無効のお問い合わせは受け付けておりません。- ご応募いただいた内容に関しての変更・取り消しはできません。- やむを得ない事由により賞品をお届けできない場合やご応募に関して不正な行為があった場合、当選を取り消させていただく場合がございます。- 本キャンペーンの応募及び当選後のご注文手続きの際のインターネット接続料及び通信料はお客様のご負担となります。- 賞品の仕様は予告なく変わる可能性がございます。

■ 「シェフコレ」とは

「シェフコレ」は、約200店舗・1,000以上のプランを掲載する国内最大級のパーティー料理のデリバリーサービスです。懇親会や忘新年会、入社式など企業が開催する様々なパーティーシーンに最適なケータリング・オードブルを、予算やお好みに応じてWeb上で簡単に検索・ご注文いただけます。皆様のコミュニケーション機会を、多種多様な食事・プランで後押しします。

https://www.chef-colle.com/

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者 ：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）