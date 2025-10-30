チ・チャンウク“初”の【RUBEUS会員限定イベント】開催決定！「2025 Ji Chang Wook Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユ-)～」同日開催！

株式会社KADOKAWA Kプラス


12月24日(水)東京ガーデンシアターにて開催される、韓国俳優チ・チャンウクのクリスマスファンミーティング「2025 Ji Chang Wook Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユ-)～」同日、チ・チャンウク ジャパンオフィシャルファンクラブ 「RUBEUS」会員限定イベント の開催が決定いたしました！



本公演にたくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございます。


皆様の温かい声援にもっとお応えしたく、チ・チャンウク本人の発案により、


RUBEUS会員の皆さまと交流できる特別な時間として本イベントの開催が決定しました！



RUBEUS会員限定イベントの開催は今回が“初”。


日頃の応援への感謝を込め、ここでしか見られないトークや企画を通して、


RUBEUS会員だけが体験できる、かけがえのないひとときをお楽しみください。



RUBEUS会員限定イベントのチケット受付は、


チ・チャンウク ジャパンオフィシャルファンクラブにて、11/14(金)12:00よりスタート！


お見逃しなく！




■チ・チャンウク ジャパンオフィシャルファンクラブ


https://jichangwook.jp/



『チ・チャンウク ジャパンオフィシャルファンクラブRUBEUS会員限定イベント』



【日時】


2025年12月24日 (水)


12：45開場　/　13：45開演


※公演時間は約40分を予定しております。



【会場】


東京ガーデンシアター


（〒135-0063 東京都江東区有明２丁目１－６）
※座席はアリーナ席のみとなります。



【チケット情報】


■一般指定席


料金：6,600円(税込)


※対象：チ・チャンウク ジャパンオフィシャルファンクラブRUBEUS会員限定


＜特典＞限定グッズ付き




その他、チケットに関する詳細は下記リンクよりご確認ください。


https://jichangwook.jp/news_detail.html?index=8165




【プロフィール】

チ・チャンウク(Ji Chang Wook)　1987年7月5日生まれ



2007年のデビュー以降、「ヒーラー～最高の恋人～」「奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～」「あやしいパートナー～Destiny Lovers～」など数々のヒット作で韓国のみならず日本やアジア各国で人気を誇る俳優チ・チャンウク。


近年も「江南Bサイド」「于氏王后」「最悪の悪」「サムダルリへようこそ」など話題作に出演し、多彩な役柄を演じています。


最新主演作「捏造された都市」は、2025年11月5日（水）よりディズニープラスで独占配信予定。チ・チャンウクの代名詞とも言えるアクションと緊張感あふれる演技に期待が集まります。さらに、12月24日には初のフルアルバム『Assemble』を発売予定。既発曲に加え新曲4曲を含む全10曲を収録した注目の作品です。







[代表作]


■ドラマ


「江南Bサイド」


「于氏王后」


「サムダルリへようこそ」


「最悪の悪」


「アンナラスマナラ -魔法の旋律-」


「都会の男女の恋愛法」


「あやしいパートナー ~Destiny Lovers~」


「THE K2～キミだけを守りたい～」


「ヒーラー~最高の恋人~」


「奇皇后」


「笑ってトンヘ」



■映画


『リボルバー』


『操作された都市』



■日本CDリリース


1stシングル　『あなたがいてくれた』


2ndシングル『The Wind Of Spring』


3rdシングル『SHINY TRIP』


1stアルバム　『Assemble』12/24発売予定