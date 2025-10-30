【シントトロイデン】株式会社SparkNow様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社SparkNow様（本社：東京都渋谷区）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社SparkNow様は2024－2025シーズンからの継続となり、2シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【株式会社SparkNow様 コメント】

「私たちは"つながりの力でビジネスの可能性を広げる”という理念のもと、 デジタル名刺サービス『SparkNow』および、リファラルコミュニティ『SparkLabo』を展開しています。ビジネスとスポーツ、立場は違えど、それぞれが“挑戦者”であり、“つながり”によって大きな可能性が広がっていくと感じています。 SparkNowは今後も、STVVとともに、世界へ挑むすべての人と企業に、つながりの力で貢献していきたいと考えています」

■会社概要

社名： 株式会社SparkNow

代表者：樫根 久澄

所在地： 東京都渋谷区神泉町１０番１５号アネックス神泉３０１

事業内容：デジタル名刺サービス事業

公式サイト：https://www.sparknow.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。