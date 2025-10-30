TikTok、今年活躍したLIVEクリエイターを表彰するイベント「TikTok LIVE All Stars 2025」を12/23に開催！クリエイター約70組に加え、司会には山里亮太さんの出演が決定

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、1年間TikTok LIVEで活躍したクリエイターを称え、表彰するイベント「TikTok LIVE All Stars 2025」を12月23日（火）に開催します。MCには山里亮太さんと日下怜奈さんも登場。また、TikTok LIVEクリエイターのSAKURA (https://www.tiktok.com/@sakura_offline)さんが解説を担当します。



4回目となる「TikTok LIVE All Stars 2025」では、2025年に年間を通して活躍したクリエイターや事前にTikTok LIVEイベントで累計ポイントが上位であったクリエイターなど、様々な部門のクリエイター総勢約70組が登壇し、表彰セレモニーを行います。

音楽部門やアイドル部門のクリエイターのライブパフォーマンスも実施予定です。



当日の模様はTikTok LIVE Japan公式アカウント(https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan?lang=ja-JP)で生配信を予定しています。1年の締めくくりに開催されるTikTok LIVE Japan最大の祭典をどうぞお楽しみに！

■出演者

MC

山里 亮太（やまさと りょうた）

1977年4月14日生まれ、千葉県出身。お笑い芸人。

大学在学中に吉本総合芸能学院（NSC）に入学し、2003年に“しずちゃん”こと山崎静代さんと南海キャンディーズを結成、「M-1グランプリ2004」で準優勝を果たし注目を集める。以降、テレビ・ラジオ番組のMCや声優、ナレーターとしても活躍中。現在は日本テレビ『DayDay.』、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』などでMCを担当。2010年からは冠ラジオ番組『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオ）が放送されている。

日下 怜奈(くさか れいな)

明治学院大学卒業後 2018年4月にTBS系列北海道放送に入社。報道、情報、バラエティ、ラジオなど様々な番組を担当。

2023年6月に北海道放送退社、7月より吉本興業に所属。

2024年4月より慶應義塾大学大学院進学。

BSよしもと解説放送のナレーションや司会進行・くるまのニュースTV(YouTube)など。活躍は多岐にわたる。

■表彰部門（部門名 五十音順）- アイドル部門 2組- - 2025年にTikTok LIVEを盛り上げたアイドル- 音楽部門 2組- - TikTok LIVEの音楽配信にて、素晴らしい活躍をされたクリエイター- ギフト部門 10組- - 2025年に最もギフトが贈られた上位10名のクリエイター- ゲーム部門 7組- - ゲーム配信を中心に活動し、「ゲームスターズ」や「ゲームクラウン」などのゲームLIVEイベントで上位のクリエイター- 新人王部門 6組- - 『新人王イベント』年末決戦の上位6組のクリエイター- 新人王（音楽）部門 1組- - 『新人王イベント』（音楽部門）でTopに輝いたクリエイター- トレンド部門 2組- - 2025年のTikTok LIVEを盛り上げたトレンドを代表するクリエイター- 人気部門 5組- - ファンクラブの人数増加や、多くの視聴者からのギフト獲得を達成したクリエイター- ベストイベント部門 クリエイター/パートナー各1組- - 2025年に行われたTikTok LIVEの公式イベントで、最も盛り上がったイベントのパートナーとクリエイター- ベストイベント（ゲーム）部門 クリエイター/パートナー各1組- - 2025年に行われたTikTok LIVEのゲームイベントで、最も盛り上がったイベントのパートナーとクリエイター- ベストイベント(音楽)部門 2組- - 2025年に行われたTikTok LIVEの音楽イベントで最も盛り上がったイベントのクリエイター- LIVE×Short Movie 部門 5組- - LIVEだけでなく、ショートムービーも効果的に活用したクリエイター- LIVE グランプリ ギフト部門 5組- - 2025年に全5回にわたり開催された『LIVE グランプリ』のギフト部門にて、累計ポイントが上位5名のクリエイター- LIVE グランプリ パフォーマンス部門 2組- - 2025年に全5回にわたり開催された『LIVE グランプリ』のパフォーマンス部門にて、累計ポイントが上位2名のクリエイター- LIVE グランプリ ファンダム部門 5組- - 2025年に全5回にわたり開催された『LIVE グランプリ』のファンダム部門にて、累計ポイントが上位5名のクリエイター- Master's Championship 部門 5組- - 『Master's Championship』年末決戦の上位5名のクリエイター- Rising LIVE Game Creator 部門 3組- - 2025年にTikTok LIVEのゲーム配信で急速に注目を集めたクリエイター



その他の賞の詳細については、イベントページ(https://campaign-va.tiktokv.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/pages/home/index.html?activityId=7473691572191087365&campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000012400082180&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1537928451&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid&append_common_params=1)にて順次更新される予定です。

■イベント概要

「TikTok LIVE All Stars 2025」

開催日時：2025年12月23日（火）17:00～(予定)

視聴方法：TikTok LIVE Japan 公式アカウントからご視聴いただけます。

https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan(https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan)

イベントページ：こちら(https://campaign-va.tiktokv.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/pages/home/index.html?activityId=7473691572191087365&campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000012400082180&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1537928451&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid&append_common_params=1)



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。