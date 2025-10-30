ソウルドアウト、「LPO AWARD FIRST HALF OF 2025」においてシルバーを受賞

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修、以下「ソウルドアウト」）は、株式会社LeanGo（本社：東京都目黒区 代表取締役：平井 翔吏、以下「LeanGo」）がLPOにおいて優れた活動や実績を行った企業を表彰する「LPO AWARD SECOND HALF OF 2025」において、シルバーを受賞したことをお知らせいたします。

LPO AWARDとは

本制度は、ランディングページおよび Web サイト改善に関わる支援事業者のなかから、定量・定性双方の成果を通じて、業界全体のマーケティングの可能性を広げ、市場を盛り上げることを目的に設立された、国内唯一の顕彰制度です。

ソウルドアウトは、成果改善（定量的・定性的のいずれかの観点で成果が出ていること）と市場啓蒙（独自性・再現性のいずれかの観点で市場を盛り上げられること）の2つの評価基準をクリアし、シルバーを受賞いたしました。

LPO AWARD公式サイト：https://lpoaward.com/

ソウルドアウトの提供する「LooPO（ルーポ）」について

月額10万円から導入できるランディングページ最適化（LPO）ソリューションです。

企画・制作から実装・効果測定までをワンストップで提供し、最短3か月で成果改善に取り組むことができます。

リリース：https://www.sold-out.co.jp/news/topic_20251009

従来のLPOは高額な初期費用や専任人材が必要でしたが、「LooPO」では、低コスト・省工数で取り組める体制を整え、誰もが気軽に改善に踏み出せる仕組みを実現しています。

さらに、広告運用と連携しながらヒートマップ分析やユーザーテストを活用することで、データとユーザーの声の両面から改善施策を検証。短期的な成果だけでなく、中長期的に“成果の出るパターン”を蓄積し、持続的な成長を支援します。

■賞者インタビューはこちら

https://lpoaward.com/SECOND-HALF-OF-2025/soldout

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：荒波 修

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/