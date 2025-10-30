GENTLE MONSTER 2025 FALLコレクションをハンター・シェイファーとの超現実的なキャンペーンを通じて披露
株式会社 IICOMBINED JAPAN
グローバルファッションアイウェアブランドGENTLE MONSTER (ジェントルモンスター)が、2025 FALLコレクションを披露します。
グローバルファッションアイウェアブランドGENTLE MONSTER (ジェントルモンスター)が、2025 FALLコレクションを披露します。
GENTLE MONSTERの公式SNSに公開されたキャンペーン「THE HUNT」は、去る9月に「HAUS NOWHERE SEOUL (ハウス ノーウェア ソウル)」のオープニングイベントに訪れた俳優ハンター・シェイファー (Hunter Schafer)が参加し、映画監督のナディア・リー・コーエン (Nadia Lee Cohen)が演出を手がけたことで注目を集めています。
1分間の超現実的な映像の中では、ハンター・シェイファー (Hunter Schafer)が、現実がゆがんだ見知らぬ郊外の町に閉じ込められ、クラシックホラーを彷彿とさせる悪夢へと変貌していく、独特の体験が描かれています。
キャンペーン内に登場した製品を含む今回のコレクションは、より軽く繊細になったシルエットと抑制されたディテールを強調し、洗練されたデザインとエネルギーを感じられるメタリックなカラーバリエーションで、感覚的な調和を完成します。
GENTLE MONSTER 2025 FALLコレクションは、11月7日より公式オンラインストアとオフラインストアにてお楽しみいただけます。