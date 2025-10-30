快進撃が止まらない！『言語化するための小説思考』（小川 哲）が発売5日で3刷大増刷決定！

株式会社講談社

デビューから10年、『地図と拳』『君のクイズ』などヒット作を次々と発表し、直木賞をはじめ文学賞を総なめ。NHK放送100年特集ドラマ「火星の女王」の原作も手掛けるなどますます活躍の場を広げる小川哲さん。

そんな小川さんが、「脳内にあるものをどうやって言語化するのか」を可能な限り言語化、「伝わる」言葉、文章を生み出す思考術を綴った『言語化するための小説思考』(https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000418874)が10月23日（木）に発売されました。

発売直後から予想を上回る大反響&多数の書店で週刊ベスト1位に輝き、またたく間に在庫が消失……！ 早くも3刷、大重版が決定し、初版の5倍の部数に到達しました！

内容紹介

「伝える」ではない、「伝わる」言葉を、文章を生み出すために、小説家はいつも何を考えているのか――？ 直木賞作家・小川哲が、自身も実践する企業秘密をおしみなく開陳！

小説--それは、作者と読者のコミュニケーション。

誰が読むのかを理解すること。相手があなたのことを知らないという前提に立つこと。抽象化と個別化、情報の順番、「どこに連れていくか」を明らかにする……etc.

時代を席巻する直木賞作家・小川哲が実践する、「どうやって自分の脳内にあるものを言語化するか」を言語化した、目からウロコの思考術！

☆☆☆小説の改稿をめぐる短編「エデンの東」も収録！☆☆☆

著者プロフィール

「まえがき」を特別公開中！ :https://gendai.media/articles/-/158549

小川 哲（おがわ・さとし）

1986年千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学。2015年に『ユートロニカのこちら側』で第3回ハヤカワSFコンテストの〈大賞〉を受賞しデビュー。2018年に『ゲームの王国』で第38回日本SF大賞と第31回山本周五郎賞を、2022年に『地図と拳』で第13回山田風太郎賞を、2023年に同作で第168回直木三十五賞を、『君のクイズ』で第76回日本推理作家協会賞〈長編および連作短編集部門〉を受賞。他の著作に『嘘と正典』『君が手にするはずだった黄金について』『スメラミシング』『火星の女王』などがある。

書誌情報

『言語化するための小説思考』 小川 哲・著

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000418874

2025年10月23日発売

ISNB：978-4-06-541043-1

判型：新書

ページ数：192ページ

定価：1,210円（税込）

